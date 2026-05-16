Sloba Vasić izbačen iz aviona na beogradskom aerodromu?

Pjevač Sloba Vasić juče je izbačen iz aviona na beogradskom aerodromu Nikola Tesla.
Naime, pjevač je zbog neartikulisanog ponašanja pod dejstvom alkohola uklonjen sa leta za Cirih gdje je trebalo sinoć da ima nastup.
Takođe, zbog pjevačevog ponašanja u alkoholisanom stanju reagovao je kapetan aviona i naredio da pjevač bude izbačen zbog neartikulisanog ponašanja pod dejstvom alkohola.
Obezbjeđenje aerodroma došlo je i izvelo ga je iz aviona, a onda i sprovelo do izlaza iz zgrade, piše Pink rs.
Telegraf je kontaktirao pjevača koji se, kako navode, jedva javio na telefon.
Kako piše ovaj portal, nakon što su mu postavili pitanje, pjevač je samo spustio slušalicu.
Podsjetimo, Sloba Vasić se već neko vrijeme bori sa anksioznošću, a zbog pretrpljenog stresa pjevač je nedavno hitno hospitalizovan.
- Sloba se već duže vrijeme bori sa anksioznošću. Mislio je da je taj period iza njega, ali je u posljednjih nekoliko dana, usled pojačanog stresa i iscrpljenosti, došlo do naglog pogoršanja stanja. U jednom trenutku je izgubio svijest, nakon čega je hospitalizovan - rekao je tada izvor blizak pevaču i dodao:
- Stanje je stabilno i zadržaće se nekoliko dana kako bi se terapija i oporavak u potpunosti stabilizovali. Važno je naglasiti da nije riječ ni o čemu drugom, već isključivo o zdravstvenom problemu vezanom za anksioznost. Ovim putem molimo za razumevanje i malo privatnosti, kako bi se mogao u miru oporaviti. Kada bude spreman za lično oglašavanje, blagovremeno će se on svakako oglasiti.
