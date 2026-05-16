Logo
Large banner

Sloba Vasić izbačen iz aviona na beogradskom aerodromu?

Autor:

ATV
16.05.2026 13:33

Komentari:

1
Слоба Васић избачен из авиона на београдском аеродрому?

Pjevač Sloba Vasić juče je izbačen iz aviona na beogradskom aerodromu Nikola Tesla.

Naime, pjevač je zbog neartikulisanog ponašanja pod dejstvom alkohola uklonjen sa leta za Cirih gdje je trebalo sinoć da ima nastup.

Takođe, zbog pjevačevog ponašanja u alkoholisanom stanju reagovao je kapetan aviona i naredio da pjevač bude izbačen zbog neartikulisanog ponašanja pod dejstvom alkohola.

Obezbjeđenje aerodroma došlo je i izvelo ga je iz aviona, a onda i sprovelo do izlaza iz zgrade, piše Pink rs.

Pjevač je samo spustio slušalicu

Telegraf je kontaktirao pjevača koji se, kako navode, jedva javio na telefon.

Kako piše ovaj portal, nakon što su mu postavili pitanje, pjevač je samo spustio slušalicu.

Podsjetimo, Sloba Vasić se već neko vrijeme bori sa anksioznošću, a zbog pretrpljenog stresa pjevač je nedavno hitno hospitalizovan.

- Sloba se već duže vrijeme bori sa anksioznošću. Mislio je da je taj period iza njega, ali je u posljednjih nekoliko dana, usled pojačanog stresa i iscrpljenosti, došlo do naglog pogoršanja stanja. U jednom trenutku je izgubio svijest, nakon čega je hospitalizovan - rekao je tada izvor blizak pevaču i dodao:

- Stanje je stabilno i zadržaće se nekoliko dana kako bi se terapija i oporavak u potpunosti stabilizovali. Važno je naglasiti da nije riječ ni o čemu drugom, već isključivo o zdravstvenom problemu vezanom za anksioznost. Ovim putem molimo za razumevanje i malo privatnosti, kako bi se mogao u miru oporaviti. Kada bude spreman za lično oglašavanje, blagovremeno će se on svakako oglasiti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sloba Vasić

Sloba Vasić izbačen iz aviona

Pjevač

Alkohol

avion

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

стомачни проблеми надутост гасови

Zdravlje

Ove namirnice najčešće uzrokuju nadutost i osjećaj težine

3 h

0
Огласио се МУП Србије о наводима да је Дачић у болници

Srbija

Oglasio se MUP Srbije o navodima da je Dačić u bolnici

3 h

0
"Никада тако нешто нисам видио, а дуго сам у НБА": Легенде у шоку због потеза Едвардса

Košarka

"Nikada tako nešto nisam vidio, a dugo sam u NBA": Legende u šoku zbog poteza Edvardsa

4 h

0
Спектакл: Јована Ногић исписала историју WНБА!

Košarka

Spektakl: Jovana Nogić ispisala istoriju WNBA!

4 h

0

Više iz rubrike

пјевачица Звезде Гранда Надица

Scena

Nadica Ademov zarobljena na aerodromu 24 sata: Zbog greške zaposlenih izgubila let - "Ogorčena sam!"

5 h

0
водитељка ријалити учесница јавна личност

Scena

Poznata voditeljka se skinula u kupaći sa čipkom pa zapalila društvene mreže

8 h

0
Ивана Селаков пјевачица

Scena

Kćerka Ivane Selakov ima rijedak poremećaj: „To joj je urođeno“

18 h

0
Жељко Јоксимовић Руслана

Scena

Ruslana se obratila Joksimoviću na srpskom: Željko, dušo, brate, nedostaješ mi

19 h

0

  • Najnovije

16

41

Metod mašinskog učenja mapira neizvjesnost scenarija biodiverziteta – veza sa bigfutom

16

35

Tara Đuraš učenik generacije Gimnazije Prnjavor za školsku 2022–2026. godinu

16

32

Minić: Učinićemo sve da Šmitove i Inckove odluke stavimo van snage

16

22

Epstinova žrtva: Seksualno me je zlostavljao dok je bio u kućnom pritvoru

16

20

Minić: Srpska ima najnižu cijenu goriva u okruženju, odluka o podršci građanima dala rezultate

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner