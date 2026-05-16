Nadica Ademov zarobljena na aerodromu 24 sata: Zbog greške zaposlenih izgubila let - "Ogorčena sam!"

Nadica Ademov ogorčena je jer nije mogla da odradi nastup zbog greške zaposlenih na aerodromu.

Naime, pevačica je imala problem sa prtljagom, a dok je ona na fin način želela da reši problem, ostala je bez leta.

O svemu se oglasila putem Instagrama, vidno besna i iznervirana.

"Jedno "prelepo" iskustvo sa Austrian Airlines. Na aerodromu u Beču zaustavljaju me zbog 2kg viška u koferu i traže dodatnu doplatu od 65 evra. Kažem da nije problem, izvadim mikrofon iz kofera i smanjim težinu. Prođem kontrolu i dođem na gejt - međutim QR kod više ne radi jer je prijavljeno da nisam htela da platim prtljag. Nudim da odmah platim, ali karticom jedino može, a novčanik mi je ostao kod kolege. Na to dobijam odgovor: "Žao mi je, avion vam je upravo odleteo". Sledeći let tek sutra ujutru, a troškove nove karte - naravno - treba ja da snosim. Bez razumevanja, bez pomoći, bez trunke ljudskosti", počela je Nadica i dodala:

"Da, sada sam na aerodromu, nisam spavala tačno 24h. Čekam sledeći let koji je u 14:45h. Divno jedno jutro".

Zbog njihove netolerantnosti i nerazumevanja, nije mogla da stigne na nastup.

"Rekla sam joj da ide ona da peva umesto mene danas... neka obrazloži ona zašto je nisam ušla u avion koji sam uredno platila 380 evra. I kupila drugu kartu koja košta 280 evra. Ogorčena sam!" napisala je Nadica.

Inače, pevačica je jedna od najtraženijoj na regionalnoj sceni i radi punom parom. Pre dve nedelje održala je nastup u Nemačkoj koji je oduševio publiku.

Hala u gradu Esenu bila je premala da primi sve zainteresovane posetioce, a atmosfera je od samog početka bila uzavrela, prenosi Telegraf

Nadica je ovim nastupom oborila rekord jer je u pomenutom gradu u Nemačkoj okupila više od 900 ljudi! Dočekali su je ovacijama, dok je tokom celog nastupa publika uglas pevala sa njom, stvarajući snažnu i emotivnu energiju u dvorani.

Njen koncert u Esenu usledio je nakon nedavnog nastupa u Beogradu, gde je takođe oborila rekord i sa više od 900 posetilaca napunila prostor do poslednjeg mesta, čime je potvrdila kontinuitet uspeha i sve veću popularnost.

Na sceni je, kao i do sada, dominirala snažnim vokalom, emocijom i energijom, a svaki segment nastupa bio je ispraćen gromoglasnim aplauzima i oduševljenjem publike koja uglas peva i sve njene pesme sa novog albuma "Milostinja".