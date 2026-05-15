Kćerka Ivane Selakov ima rijedak poremećaj: „To joj je urođeno“

15.05.2026 22:18

Poznata pjevačica Ivana Selakov i njen partner Predrag svakodnevno se suočavaju sa specifičnim izazovima kada je riječ o odrastanju njihove ćerke Krune, koja od rođenja ima rijedak poremećaj u ishrani.

O ovoj temi pjevačica je govorila potpuno iskreno, otkrivši da se o ovom stanju u Srbiji veoma malo zna, zbog čega informacije uglavnom pronalazi u stranoj literaturi i člancima na engleskom jeziku.

Kako kaže, Kruna je „veliki berač“ kada je hrana u pitanju, zbog čega su u njihovom domu upravo obroci najčešći razlog za rasprave.

"Zaista sam stroga u nekim stvarima… Ja sam najstroža po pitanju hrane. Naša ćerka ima neku vrstu poremećaja u ishrani, urođenog, vrlo malo se zna o tome u našoj zemlji. Ima još članaka na engleskom jeziku koje sam pročitala, ona je veliki berač", rekla je Ivana u emisiji „Premijera vikend specijal“ i dodala:

"Ona zaista ima veliki problem, tj. najviše se svađamo oko hrane. Sve ostalo pada u drugi plan, svađamo se i nastojimo da unesemo nešto u sebe. Sve ostalo je u redu sa njom".

