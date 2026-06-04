Nestala Safeta iz BiH, policija hitno traži pomoć građana

Policija britanskog Derbija objavila je apel zbog nestanka stanovnice ovog britanskog grada, a koja je porijeklom iz Bosne i Hercegovine.

Kako prenose britanski mediji, riječ je o ženi poznatoj kao Safeta, a koja je živjela u Sinfinu, predgrađu Derbija.

Inače, lokalnom stanovništvu je poznata po tome što se često mogla vid‌jeli po lokalnim supermarketima.

Policija je saopštila da je „ozbiljno zabrinuta“ za bezbjednost nestale žene, koja je poznata po čestim posetama supermarketima u predgrađu Derbija.

Safeta (74) posljednji put je viđena u četvrtak, 4. juna, oko podneva, u ulici Shakespeare Street u Sinfinu. Safeta govori samo svoj maternji jezik, niža je, vitke građe, sa tamnocrvenom kosom do ramena.

Posljednji put je viđena u sivom kardiganu, suknji, crnim sandalama i sa malom torbom preko ramena.

Policija apeluje na građane da, ko ima bilo kakvu informaciju o njenom kretanju, kontaktira policiju putem sajta, Facebook stranice Derbyshire Constabulary ili pozivom na broj 101, prenose Nezavisne.