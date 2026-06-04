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Putin: Još nismo koristili Orešnik u punom obimu

Autor:

ATV
04.06.2026 21:30

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Руски председник Владимир Путин предсједава састанком о јмерама подршке рођацима погинулих и повријеђених у нападу на колеџ у Старобељску, у Луганској области Украјине под контролом Русије, у Кремљу у Москви, у понедјељак, 1. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Kremlin Pool Photo

Predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Rusija još nije koristila svoju hipersoničnu raketu "orešnik" protiv Ukrajine u stvarnim borbenim uslovima, već ju je samo isprobala da bi posmatrala rezultate.

Putin je novinarima rekao da je ovo bilo važno kako bi se donijele odluke o budućoj upotrebi "orešnika" u punom obimu, uključujući upotrebu i protiv urbanih ciljeva.

"Orešnik", koji je Rusija prvi put ispalila na Ukrajinu 2024. godine, jeste raketa sposobna da nosi nuklearno oružje i ima domet veći od ​5.000 kilometara.

Putin je ranije rekao da je ovu raketu nemoguće presresti.

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Tagovi :

Orešnik

Rusija

Ukrajina

Vladimir Putin

raketa

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