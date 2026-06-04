Putin: Još nismo koristili Orešnik u punom obimu

Autor:ATV
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Predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Rusija još nije koristila svoju hipersoničnu raketu "orešnik" protiv Ukrajine u stvarnim borbenim uslovima, već ju je samo isprobala da bi posmatrala rezultate.
Putin je novinarima rekao da je ovo bilo važno kako bi se donijele odluke o budućoj upotrebi "orešnika" u punom obimu, uključujući upotrebu i protiv urbanih ciljeva.
"Orešnik", koji je Rusija prvi put ispalila na Ukrajinu 2024. godine, jeste raketa sposobna da nosi nuklearno oružje i ima domet veći od 5.000 kilometara.
Putin je ranije rekao da je ovu raketu nemoguće presresti.
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