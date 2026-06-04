Rusija će, prema procjenama bivšeg pukovnika ruske Spoljne obavještajne službe (SVR) Andreja Bezrukova, ostati u stanju rata i globalne konfrontacije narednih nekoliko decenija, prenose "Kijev Post".

Bezrukov je ocijenio da rusko društvo mora da prihvati činjenicu da zemlja ulazi u eru dugotrajnog sukoba.

"Moramo da priznamo da ćemo narednih godina, možda i nekoliko decenija, biti u stanju rata", rekao je Bezrukov.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada je Međunarodni ekonomski forum u Sankt Peterburgu otvoren pod sjenkom ukrajinskih udara na energetske i vojne ciljeve u okolini grada.

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Napadi su izvedeni u vrijeme kada se oko 20.000 delegata iz više od 130 zemalja okupilo na trodnevnom događaju, koji se često naziva i "ruski Davos".

Bezrukov smatra da budući sukobi neće nužno podrazumijevati isključivo otvoreni rat, već i ono što je nazvao "puzajućim ratom", koji bi mogao da se širi različitim regionima svijeta i oblikuje živote čitavih generacija.

Prema njegovim riječima, Rusija se trenutno nalazi na "prvom talasu svjetskog rata", dok bi druga faza globalne konfrontacije mogla da bude uporediva sa svjetskim ratovima iz 20. vijeka. Kao potencijalno žarište budućih sukoba naveo je Aziju, uz tvrdnju da se globalni odnosi moći ubrzano mijenjaju, prenosi "B92".

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On je ponovio i ranije ruske tvrdnje o navodnim biološkim prijetnjama sa Zapada, tvrdeći da laboratorije u blizini ruskih granica rade na razvoju budućeg biološkog oružja. Zapadne vlade takve optužbe već godinama odbacuju kao neosnovane.

Bezrukov je istakao da Rusija mora da prilagodi svoju ekonomiju i državne institucije novim okolnostima, uz jačanje vojne spremnosti i dugoročnu militarizaciju, paralelno sa ekonomskim razvojem zemlje.