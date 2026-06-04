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Nadzorna kamera sa aerodroma u Kuvajtu zabilježila udar drona: Razoren cijeli terminal

Autor:

ATV
04.06.2026 12:53

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Надзорна камера са аеродрома у Кувајту забиљежила удар дрона: Разорен цијели терминал
Foto: Iks/Kuwait_DGCA/printscreen

Iranski dron Shahed-136 u srijedu je pogodio Terminal 1 Kuvajtskog međunarodnog aerodroma, prilikom čega je pričinjena velika materijalna šteta, a nadzorne kamere zabilježile su taj trenutak.

Dodatnu težinu ovoj situaciji daje činjenica da je zgrada Terminala 1 na ovom aerodromu ponovo otvorena tek u ponedjeljak

Iranski dron Shahed-136 u srijedu je pogodio Terminal 1 Kuvajtskog međunarodnog aerodroma, prilikom čega je pričinjena velika materijalna šteta, a nadzorne kamere zabilježile su taj trenutak.

Uprkos prvobitnim informacijama u kojima su kuvajtske vlasti navodile da je aerodrom pogođen fragmentima drona koji je presretnut, najnoviji snimci sa nadzornih kamera sa aerodroma pokazuju drugačije.

Na snimcima koje su zabilježile nadzorne kamere jasno je vidljiv iranski kamikaze dron Shahed-136 kako u niskom doletu pogađa krov jednog od terminala Kuvajtskog međunarodnog aerodroma.

Dodatnu težinu ovoj situaciji daje činjenica da je zgrada Terminala 1 na ovom aerodromu ponovo otvorena tek u ponedjeljak. Ovaj terminal je, naime, tek bio obnovljen nakon što je pretrpio teška oštećenja u prethodnom iranskom napadu krajem februara.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) prethodno je u srijedu saopštila da je američka vojska izvela zračne napade na najveće iransko ostrvo Kuešm. Vašington je naglasio da je ova vojna akcija pokrenuta u samoodbrani, a uslijedila je nakon pokušaja iranskih raketnih napada na susjedne zemlje na Bliskom istoku.

Američki zvaničnici su naveli da su američke i bahreinske snage uspješno presrele rakete koje su bile usmjerene prema Bahreinu. S druge strane, službeni Teheran je saopštio da je u znak odmazde napao američke baze i helikoptere u jednoj "regionalnoj zemlji", koristeći projektile i dronove, prenosi Avaz

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Tagovi :

Kuvajt

Aerodrom

Napad dronovima

Iran

Terminal 1

video snimak

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