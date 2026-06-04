Nadzorna kamera sa aerodroma u Kuvajtu zabilježila udar drona: Razoren cijeli terminal

Iranski dron Shahed-136 u srijedu je pogodio Terminal 1 Kuvajtskog međunarodnog aerodroma, prilikom čega je pričinjena velika materijalna šteta, a nadzorne kamere zabilježile su taj trenutak.

Dodatnu težinu ovoj situaciji daje činjenica da je zgrada Terminala 1 na ovom aerodromu ponovo otvorena tek u ponedjeljak

Iranski dron Shahed-136 u srijedu je pogodio Terminal 1 Kuvajtskog međunarodnog aerodroma, prilikom čega je pričinjena velika materijalna šteta, a nadzorne kamere zabilježile su taj trenutak.

Uprkos prvobitnim informacijama u kojima su kuvajtske vlasti navodile da je aerodrom pogođen fragmentima drona koji je presretnut, najnoviji snimci sa nadzornih kamera sa aerodroma pokazuju drugačije.

Na snimcima koje su zabilježile nadzorne kamere jasno je vidljiv iranski kamikaze dron Shahed-136 kako u niskom doletu pogađa krov jednog od terminala Kuvajtskog međunarodnog aerodroma.

اللحظات الأولى للاعتداء الإيراني الغاشم من قبل المسيرات الذي تعرض له مبنى الركاب T1 في مطار الكويت الدولي بتاريخ 3 يونيو 2026 وتسبب بخسائر بالأرواح وإصابات بشرية بليغة وأضرار مادية جسيمة



The first moments following the brutal Iranian drone attack on Terminal 1 (T1) at Kuwait… pic.twitter.com/eTzQoVXB4K — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) June 3, 2026

Dodatnu težinu ovoj situaciji daje činjenica da je zgrada Terminala 1 na ovom aerodromu ponovo otvorena tek u ponedjeljak. Ovaj terminal je, naime, tek bio obnovljen nakon što je pretrpio teška oštećenja u prethodnom iranskom napadu krajem februara.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) prethodno je u srijedu saopštila da je američka vojska izvela zračne napade na najveće iransko ostrvo Kuešm. Vašington je naglasio da je ova vojna akcija pokrenuta u samoodbrani, a uslijedila je nakon pokušaja iranskih raketnih napada na susjedne zemlje na Bliskom istoku.

Američki zvaničnici su naveli da su američke i bahreinske snage uspješno presrele rakete koje su bile usmjerene prema Bahreinu. S druge strane, službeni Teheran je saopštio da je u znak odmazde napao američke baze i helikoptere u jednoj "regionalnoj zemlji", koristeći projektile i dronove, prenosi Avaz