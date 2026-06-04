Mađar: Podržaćemo sankcije Moskvi ukoliko postoji konsenzus u EU

Autor:ATV
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Vlasti Mađarske podržaće sankcije Rusiji ukoliko u EU postoji konsenzus u vezi s tim, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar.
"Ukoliko postoji jednoglasnost unutar EU, naravno da ćemo u tom slučaju podržati sankcije /Rusiji/", naveo je Mađar u intervjuu za "Špigl", a prenosi Srna.
S druge strane, TASS podsjeća da je Mađar za francuski "Mond" rekao da nije moguće da Mađarska potpuno odustane od ruskih energetskih resursa.
Mađarska je u više navrata tokom mandata bivšeg premijera Viktora Orbana blokirala uvođenje novih sankcija Rusiji.
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