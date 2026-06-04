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Mađar: Podržaćemo sankcije Moskvi ukoliko postoji konsenzus u EU

Autor:

ATV
04.06.2026 10:35

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Мађарски премијер Петер Мађар обраћа се медијима у сједишту ЕУ у Бриселу, у петак, 29. маја 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Virginia Mayo

Vlasti Mađarske podržaće sankcije Rusiji ukoliko u EU postoji konsenzus u vezi s tim, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar.

"Ukoliko postoji jednoglasnost unutar EU, naravno da ćemo u tom slučaju podržati sankcije /Rusiji/", naveo je Mađar u intervjuu za "Špigl", a prenosi Srna.

S druge strane, TASS podsjeća da je Mađar za francuski "Mond" rekao da nije moguće da Mađarska potpuno odustane od ruskih energetskih resursa.

Mađarska je u više navrata tokom mandata bivšeg premijera Viktora Orbana blokirala uvođenje novih sankcija Rusiji.

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Tagovi :

Rusija

Mađarska

Peter Mađar

Viktor Orban

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