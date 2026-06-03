Mađar: Budimpešta protiv ubrzanog pristupa bilo koje zemlje EU

Autor:ATV
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Mađarska se i dalje protivi ubrzanom pristupanju bilo koje zemlje EU, uključujući i Ukrajinu, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar.
"Stav mađarske vlade o procesu pristupanja Ukrajine EU je jasan", naveo je Mađar u video-poruci.
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On je naveo da će Mađarska biti spremna da pristane na početak pregovora o pristupanju Ukrajine EU, ako se Kijev bude pridržavao plana za vraćanje prava zakarpatskim Mađarima.
"Ukrajini će trebati 10-15 godina da zatvori svih 33 poglavlja pregovora o pristupanju EU", istakao je Mađar.
(SRNA)
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