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Mađar: Budimpešta protiv ubrzanog pristupa bilo koje zemlje EU

Autor:

ATV
03.06.2026 21:02

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Мађар: Будимпешта против убрзаног приступа било које земље ЕУ
Foto: Tanjug/AP/Virginia Mayo

Mađarska se i dalje protivi ubrzanom pristupanju bilo koje zemlje EU, uključujući i Ukrajinu, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar.

"Stav mađarske vlade o procesu pristupanja Ukrajine EU je jasan", naveo je Mađar u video-poruci.

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On je naveo da će Mađarska biti spremna da pristane na početak pregovora o pristupanju Ukrajine EU, ako se Kijev bude pridržavao plana za vraćanje prava zakarpatskim Mađarima.

"Ukrajini će trebati 10-15 godina da zatvori svih 33 poglavlja pregovora o pristupanju EU", istakao je Mađar.

(SRNA)

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Tagovi :

Mađarska

Peter Mađar

premijer Mađarske

Ukrajina

Evropska unija

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