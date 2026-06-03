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Ukrajinski napad dronom na Sankt Peterburg je teroristički čin usmjeren na civilnu infrastrukturu, izjavila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Kijevski režim danas je izvršio teroristički napad na Sankt Peterburg ciljajući civilnu infrastrukturu", rekla je Zaharova novinarima na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u ​​Sankt Peterburgu. Svijet Peskov: Napad na autobus - novi zločin kijevskog režima Dronovima ukrajinskih snaga jutros su napadnuti infrastrukturni objekti u Kronštatskom, Kirovskom i Krasnoselskom okrugu Sankt Peterburga i tom prilikom nekoliko ljudi je povrijeđeno. (SRNA)

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