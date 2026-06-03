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Zaharova: Napad na Sankt Peterburg je teroristički čin

Autor:

ATV
03.06.2026 20:13

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Мариа Захарова
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Ukrajinski napad dronom na Sankt Peterburg je teroristički čin usmjeren na civilnu infrastrukturu, izjavila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Kijevski režim danas je izvršio teroristički napad na Sankt Peterburg ciljajući civilnu infrastrukturu", rekla je Zaharova novinarima na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u ​​Sankt Peterburgu.

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Dronovima ukrajinskih snaga jutros su napadnuti infrastrukturni objekti u Kronštatskom, Kirovskom i Krasnoselskom okrugu Sankt Peterburga i tom prilikom nekoliko ljudi je povrijeđeno.

(SRNA)

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Tagovi :

Marija Zaharova

Rusija

Kremlj

Ukrajina

Kijev

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