Tri vojnika poginula pri padu helikoptera u Velikoj Britaniji

Tri pripadnika britanske Kraljevske mornarice poginula su nakon što se njihov helikopter srušio na polje u Devonu na jugozapadu Engleske, saopštilo je britansko Ministarstvo odbrane.

Do nesreće je došlo tokom helikopterske obuke.

Društvo Mačka zamalo izazvala novu tragediju u BiH

Policija Devona i Kornvola je ranije danas saopštila da su službe za hitne slučajeve na mjestu incidenta koji se dogodio rano jutros.

Mjesto incidenta se nalazi u blizini dvije vazduhoplovne baze Kraljevske mornarice, kao i baze Okehampton, vojnog objekta koji se koristi za obuku posade helikoptera "Merlin".

(SRNA)