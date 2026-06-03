Tri vojnika poginula pri padu helikoptera u Velikoj Britaniji

Autor:ATV
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Tri pripadnika britanske Kraljevske mornarice poginula su nakon što se njihov helikopter srušio na polje u Devonu na jugozapadu Engleske, saopštilo je britansko Ministarstvo odbrane.
Do nesreće je došlo tokom helikopterske obuke.
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Policija Devona i Kornvola je ranije danas saopštila da su službe za hitne slučajeve na mjestu incidenta koji se dogodio rano jutros.
Mjesto incidenta se nalazi u blizini dvije vazduhoplovne baze Kraljevske mornarice, kao i baze Okehampton, vojnog objekta koji se koristi za obuku posade helikoptera "Merlin".
(SRNA)
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