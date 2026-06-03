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Peskov: Napad na autobus - novi zločin kijevskog režima

03.06.2026 16:54

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Ramil Sitdikov

Teroristički napad ukrajinskih snaga na autobus u Donjeckoj Narodnoj Republici u kojem je poginulo osam civila, a 11 ranjeno, novi je zločin kijevskog režima, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Namjerno ciljaju i napadaju civile. Ovo je neoprostivo. Uslijediće odgovor i kazna", rekao je Peskov.

Отказ

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On je dodao da ovakvi zločini moraju da budu istraženi i da je kazna neizbježna.

Ukrajinske snage napale su danas dronom autobus u Jenakijevu i tom prilikom je poginulo osam civila, a 11 ranjeno.

(SRNA)

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Dmitrij Peskov

Kremlj

Rusija

Ukrajina

Kijev

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