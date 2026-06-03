Peskov: Napad na autobus - novi zločin kijevskog režima

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Teroristički napad ukrajinskih snaga na autobus u Donjeckoj Narodnoj Republici u kojem je poginulo osam civila, a 11 ranjeno, novi je zločin kijevskog režima, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
"Namjerno ciljaju i napadaju civile. Ovo je neoprostivo. Uslijediće odgovor i kazna", rekao je Peskov.
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On je dodao da ovakvi zločini moraju da budu istraženi i da je kazna neizbježna.
Ukrajinske snage napale su danas dronom autobus u Jenakijevu i tom prilikom je poginulo osam civila, a 11 ranjeno.
(SRNA)
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