Peskov: Napad na autobus - novi zločin kijevskog režima

Teroristički napad ukrajinskih snaga na autobus u Donjeckoj Narodnoj Republici u kojem je poginulo osam civila, a 11 ranjeno, novi je zločin kijevskog režima, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Namjerno ciljaju i napadaju civile. Ovo je neoprostivo. Uslijediće odgovor i kazna", rekao je Peskov.

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On je dodao da ovakvi zločini moraju da budu istraženi i da je kazna neizbježna.

Ukrajinske snage napale su danas dronom autobus u Jenakijevu i tom prilikom je poginulo osam civila, a 11 ranjeno.

(SRNA)