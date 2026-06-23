Srbin ulovio čudovište od 65 kilograma u Španiji: Srce je htjelo da iskoči iz grudi

Na Fejsbuk stranici "dunav.fising" objavljen je video snimak koji je privukao ogromnu pažnju domaćih ribolovaca. Na snimku je prikazano uzbudljivo izvlačenje kapitalnog primerka soma, a ono što je izazvalo najviše divljenja i komentara jeste činjenica da je ova velika riba savladana potpuno regularno - na sportski ribolovački štap.

Izvlačenje ovakvih riječnih nemani na štap uvijek zahteva vrhunsku opremu, snagu i mnogo strpljenja. Borba sa španskim gigantom potrajala je prilično dugo, a adrenalin je bio na vrhuncu sve dok riba konačno nije završila sigurna u čamcu. Nema sumnje, ovo je prelep ulov i fantastičan snimak za sve istinske ljubitelje rijeke i pecanja.

Ovaj nevjerovatan uspjeh ostvario je naš ribolovac na čuvenoj rijeci Ebro, koja je poznata kao raj za somolovce, ali i lokacija gdje se do velikih primjeraka ne dolazi nimalo lako. Momak koji je doživio ulov života podijelio je svoje utiske sa nama.

- Som je težine 65 kilograma, izvučen je na štap namenjen pecanju soma marke Zeck, mamac kojim je upecam je domaće proizvodnje, što se tiče utisaka srce je htjelo da iskoči iz grudi od sreće, ovakvi ulovi se pamte cijeli život. Upecan je posljednje veče našeg okupljanja na Ebru u Španiji, kad smo već mislili da ćemo se vratiti bez velikog ulova, dobar mamac je presudio. Nakon mjerenja som je pušten nazad u rijeku. Konkretno mjesto ulova je blizina kampa River Ebro Vila u mestu Riba-Roya d'Ebre - rekao je srpski ribolovac za Telegraf.

Pored impresivne težine od 65 kilograma i činjenice da je ribolovac prevario iskusnog grabljivca na varalicu domaće proizvodnje, poseban aplauz zajednice uslijedio je zbog samog kraja ove rječne drame. Vodeći se parolom "uhvati i pusti", srpski ribolovci su nakon mjerenja vratili ovu grdosiju nazad u dubine Ebra, pokazavši visok nivo sportske svijesti i poštovanja prema prirodi.