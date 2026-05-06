Ponovo se treslo kod Sombora

ATV
06.05.2026 10:39

Поново се тресло код Сомбора
Foto: Printskrin/Jutjub

Nakon tri zemljotresa u vrlo kratkom vremenskom periodu koja su juče pogodila mjesto Bezdan kod Sombora, ovog jutra u 4.28 sati na istoj lokaciji dogodio se još jedan potres, doduše daleko manji, saopštio je Republički seizmološki zavod.

Zemljotres magnitude 1.5 stepena po Rihteru zabilježen je u mjestu Bezdan kod Somobra pri samoj granici Srbije sa Hrvatskom, što ga deklariše veoma slabog intenziteta.

S obzirom na jačinu, mala je vjerovatnoća da je potres izazvao materijalnu štetu, prenosi Blic.

Hipocentra, mesto u Zemljinoj kori gde je potres nastao, zabilježen je na 2 kilometara dubine, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Podsjetimo, juče su zemljotresi u kratkom vremensko intervali pogodili isto mesto različitog intenziteta. Prvi je imao magnitudu 4.1 jedinica Rihterove skale, nakon čega su uslijedila dva slabija naknadna potresa u istoj epicentralnoj zoni, sa magnitudama 2.5 i 1.6 jedinica Rihterove skale.

Prvi i ujedno i najjači zemljotres osjetio se i u ostalim dijelovima Srbije, ali i Hrvatske, Mađarske i u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine, o čemu su i svjedočili građani.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

