Novi prizori sa mjesta nesreće: Mladić preticao kolonu, vozila uništena, četvoro mrtvih, ljekari se bore za život dvoje ljudi

Sinoć je Novi Pazar potresla teška saobraćajna nesreća koja se dogodila u 23.35 časova na magistralnom putu Novi Pazar–Raška, u mjestu Piloreti.

U direktnom čeonom sudaru automobila marke Folksfagen Golf i Opel Astra život su izgubile četiri osobe, dok se ljekari bore za živote dvojice povređenih.

Prema informacijama, do tragedije je došlo kada je vozač Golfa novopazarskih registarskih oznaka, B.K. (2007), krećući se iz pravca Novog Pazara prema Raški, pokušao da pretekne više vozila. Tom prilikom je, prema riječima svjedoka, prešao u suprotnu kolovoznu traku i direktno se sudario sa vozilom Opel Astra koje je dolazilo iz pravca Raške.

Za volanom Opela nalazio se S.V. (1957), dok je na mjestu suvozača bio V.M. (1981). U vozilu su se nalazili i putnici V.K. (1971) i V.M. (1980). Na licu mjesta poginuli su vozač Golfa B.K. (2007), vozač Opela S.V. (1957), suvozač Opela V.M. (1981).

Putnica iz Opela, V.K. (1971), podlegla je teškim povredama u Opštoj bolnici Novi Pazar, čime je broj žrtava porastao na četiri.

Teško povređeni su R.L. (2006), suvozač iz Golfa, kojem se priprema hitan transport za Beograd zbog težine povreda, V.M. (1980), putnik iz Opela, koji je zadržan u Opštoj bolnici Novi Pazar na daljoj dijagnostici i liječenju. Ljekari se za sada ne izjašnjavaju o njegovom zdravstvenom stanju.

Na mjestu nesreće intervenisali su pripadnici saobraćajne policije, ekipe Hitne pomoći, vatrogasno-spasilačke jedinice, kao i pripadnici interventne jedinice koji su obezbjeđivali lice mjesta tokom višesatnog uviđaja.

Zbog siline udara oba vozila su potpuno uništena, a dijelovi automobila bili su rasuti po magistralnom putu. Nakon završenog uviđaja, vozila su pauk službom prebačena u krug Policijske uprave radi daljih veštačenja i utvrđivanja svih okolnosti nesreće. Jedan od svedoka koji je učestvovao u spašavanju povređenih ranije je za Sandžak Danas izjavio:

- Udar je bio direktan, "kljunu u kljunu". Sve je bilo smrskano. Ljude smo izvlačili iz vozila, prizor je bio strašan i haotičan.

Ova tragedija izazvala je šok i tugu među građanima Novog Pazara i Raške, posebno zbog činjenice da su među stradalima bili i veoma mladi ljudi.