Jedan limun je dovoljan da se riješite muva u domu: Evo šta trebate uraditi

26.05.2026 14:38

Муva на зеленој трави.
Foto: Pixabay

Nijednu muvu nećete vidjeti u kući ako koru limuna iskoristite na pravi način, a trik košta vrlo malo. Većina nas baca koru čim iscijedi sok, i tu pravimo grešku.

Kako limunova kora tjera muve

Muve imaju izuzetno osjetljiva čula i miris citrusa im je nepodnošljiv. Eterična ulja iz kore limuna, prije svega limonen, deluju kao prirodni repelent koji ih drži dalje od prozora i kuhinjskog stola. Isti efekat ima i kora pomorandže, ali limun je jači jer ima koncentrovaniji miris.

Sasvim druga priča je sa sprejevima iz prodavnice. Oni rade brzo, ali ostavljaju hemijski sloj na površinama gdje pripremate hranu. Kora limuna nema taj problem, a u panel-stanovima sa slabom ventilacijom to je velika prednost.

Caka sa korom limuna za rastjerivanje muva

Postupak traje pet minuta i ne zahtjeva ništa što već nemate kod kuće.

Evo šta tačno treba da uradite:

  • Isijecite limun na kriške i pažljivo skinite koru, najbolje sa malo bijele srži
  • Stavite koru na papirni ubrus i ostavite je da prosuši dva do tri sata
  • Rasporedite je po kuhinjskom prozoru, posebno uz okvir gdje muve najčešće slijeću
  • Promijenite koru na svaka tri do četiri dana, čim počne da gubi miris
Sok koji ostane nemojte bacati. Razmutite ga sa vodom u srazmjeri jedan na jedan i obrišite radne ploče, jer će dodatno odbiti insekte koji ulaze sa terase.

Efekat se vidi u roku od jednog dana, a najjači je prvih sedamdeset dva sata dok je kora još svježa i miris intenzivan.

Karanfilić – tajni pojačivač koji mijenja sve

Ovdje počinje zanimljiv dio. Ako u koru limuna ubodete pet do sedam karanfilića, efekat se gotovo udvostruči. Karanfilić sadrži eugenol, jedinjenje koje muve mrze koliko i pčele med vole.

Kombinacija dva mirisa pokriva čak i mjesto gdje slabo cirkuliše vazduh, što je tipično za kupatila bez prozora i male hodnike.

Stavite jedan ovakav limun sa karanfilićima u činijicu na sto kada izlazite na terasu da pijete kafu – nećete vidjeti nijednu muvu.

Šta još pomaže da se riješite muva

Limunova kora radi najbolje u kombinaciji sa malim navikama koje većina nas ignoriše.

Pokrivajte voće na tezgi, posebno banane i breskve, jer one privlače insekte brže od bilo čega drugog.

Praznite kantu za smeće svaki dan, makar bila poluprazna, posebno tokom toplih dana.

Greška broj jedan koju većina pravi

Stavljaju svježu, vlažnu koru direktno na prozor. Ona se pokvari za dan i privuče vinske mušice, što je suprotno od željenog rezultata.

Kora mora da bude prosušena, ali ne potpuno suva. Tačka u sredini, kad je opipljivo ljepljiva ali ne kaplje, je idealna.

(Krstarica)

