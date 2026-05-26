Jedan limun je dovoljan da se riješite muva u domu: Evo šta trebate uraditi

Autor:ATV
Komentari:0
Nijednu muvu nećete vidjeti u kući ako koru limuna iskoristite na pravi način, a trik košta vrlo malo. Većina nas baca koru čim iscijedi sok, i tu pravimo grešku.
Muve imaju izuzetno osjetljiva čula i miris citrusa im je nepodnošljiv. Eterična ulja iz kore limuna, prije svega limonen, deluju kao prirodni repelent koji ih drži dalje od prozora i kuhinjskog stola. Isti efekat ima i kora pomorandže, ali limun je jači jer ima koncentrovaniji miris.
Hronika
Radnik mrtvačnice Bolnice Gradiška osumnjičen za malverzacije ”teške” 30.000 KM
Sasvim druga priča je sa sprejevima iz prodavnice. Oni rade brzo, ali ostavljaju hemijski sloj na površinama gdje pripremate hranu. Kora limuna nema taj problem, a u panel-stanovima sa slabom ventilacijom to je velika prednost.
Postupak traje pet minuta i ne zahtjeva ništa što već nemate kod kuće.
Evo šta tačno treba da uradite:
Društvo
MUP Srpske udvostručuje kazne: Evo za koje prekršaje
Sok koji ostane nemojte bacati. Razmutite ga sa vodom u srazmjeri jedan na jedan i obrišite radne ploče, jer će dodatno odbiti insekte koji ulaze sa terase.
Efekat se vidi u roku od jednog dana, a najjači je prvih sedamdeset dva sata dok je kora još svježa i miris intenzivan.
Ovdje počinje zanimljiv dio. Ako u koru limuna ubodete pet do sedam karanfilića, efekat se gotovo udvostruči. Karanfilić sadrži eugenol, jedinjenje koje muve mrze koliko i pčele med vole.
Kombinacija dva mirisa pokriva čak i mjesto gdje slabo cirkuliše vazduh, što je tipično za kupatila bez prozora i male hodnike.
Svijet
Neobičan fenomen u Evropi donosi visoke temperature i sprečava hlađenje
Stavite jedan ovakav limun sa karanfilićima u činijicu na sto kada izlazite na terasu da pijete kafu – nećete vidjeti nijednu muvu.
Limunova kora radi najbolje u kombinaciji sa malim navikama koje većina nas ignoriše.
Pokrivajte voće na tezgi, posebno banane i breskve, jer one privlače insekte brže od bilo čega drugog.
Praznite kantu za smeće svaki dan, makar bila poluprazna, posebno tokom toplih dana.
Stavljaju svježu, vlažnu koru direktno na prozor. Ona se pokvari za dan i privuče vinske mušice, što je suprotno od željenog rezultata.
Svijet
Zaharova: Kijev nikada neće vratiti novac Zapadu
Kora mora da bude prosušena, ali ne potpuno suva. Tačka u sredini, kad je opipljivo ljepljiva ali ne kaplje, je idealna.
(Krstarica)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
2 h0
Scena
2 h2
Hronika
2 h0
Zdravlje
2 h0
Savjeti
7 h0
Savjeti
19 h0
Savjeti
23 h0
Savjeti
1 d0
Najnovije
16
26
16
20
16
19
16
17
16
16
Trenutno na programu