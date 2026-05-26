Cvijanović: Odlazak profesora Stevića veliki gubitak

26.05.2026 14:15

Цвијановић: Одлазак професора Стевића велики губитак
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je telegram saučešća porodici preminulog profesora Stevana Stevića, navodeći da njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za širu društvenu i naučnu javnost.

"S tugom sam primila vijest o smrti Stevana R. Stevića, uvaženog profesora, naučnika, pjesnika i aforističara. Njegov odlazak predstavlja veliki gubitak kako za porodicu tako i za akademsku i književnu zajednicu, studente koje je godinama nesebično obrazovao", navodi se u telegramu srpskog člana Predsjedništva BiH.

Svojim radom na fakultetu, navodi Cvijanovićeva, kao i učešćem u značajnim naučnim projektima, Stević je dao trajan doprinos razvoju ekonomskih nauka i ukupnoj intelektualnoj baštini Republike Srpske.

"Porodici Stević, prijateljima i saradnicima upućujem izraze najdubljeg saučešća", navela je Cvijanovićeva.

Nekadašnji redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Brčkom i bivši ministar obrazovanja Republike Srpske Stevan Stević preminuo je, nakon kraće bolesti, u Novom Sadu u 69. godini.

