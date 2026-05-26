Dodik iz Moskve: Srpska razgovara i sa Istokom i sa Zapadom

Čast mi je što učestvujem na Međunarodnom forumu o bezbjednosti u Moskvi, gdje ću imati priliku da se sastanem sa zvaničnicima Ruske Federacije i prijateljima Republike Srpske, kao i da još jednom potvrdimo neraskidive veze Republike Srpske i Ruske Federacije, zasnovane na međusobnom poštovanju, saradnji i razumijevanju koje godinama simbolizuje predsjednik Vladimir Putin, rekao je Milorad Dodik, lider SNSD-a.

"Republika Srpska podržava odlučnost Rusije i predsjednika Putina u pravednoj borbi za očuvanje sopstvenih nacionalnih interesa, jer je svijet stabilan samo onda kada Rusija zaštiti svoju bezbjednost i dostojanstvo, kao i prava ruskog naroda ma gdje živio. Predsjednik Putin je svojim principijelnim i čvrstim stavom godinama bio i ostao jedna od najvažnijih brana pokušajima urušavanja Republike Srpske", rekao je Dodik.

Čast mi je što učestvujem na Međunarodnom forumu o bezbjednosti u Moskvi, gdje ću imati priliku da se sastanem sa zvaničnicima Ruske Federacije i prijateljima Republike Srpske, kao i da još jednom potvrdimo neraskidive veze Republike Srpske i Ruske Federacije, zasnovane na… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) May 26, 2026

Dodik kaže da će se posebno razgovarati o pitanju visokog predstavnika.

"Posebno ćemo razgovarati o pitanju visokog predstavnika i stranog miješanja u unutrašnje odnose drugih država, gdje Republika Srpska i Ruska Federacija dijele stavove. Uvjeren sam da uz strateški dijalog i saradnju Rusije i Sjedinjenih Američkih Država svijet može ponovo doći do stabilnosti, mira i međusobnog poštovanja, koje je ozbiljno ugrozilo višedecenijsko iracionalno ponašanje centara moći koji su pokušavali da svijet oblikuju prema sopstvenim interesima i svojoj mjeri.

Takva politika nije mogla donijeti mir, jer je nemoguće graditi stabilan svijet bez uvažavanja suvereniteta, identiteta i prava naroda da sami odlučuju o svojoj budućnosti", rekao je Dodik.

Republika Srpska Dodik u Moskvi: Očekuje nas važan sastanak

Dodik podsjeća, da će u Banjaluci, istovremeno, ove sedmice boraviti general Majkl Flin, prijatelj predsjednika SAD-a Donalda Trampa, koji će upravo u Banjaluci osnovati svoj Gold institut.

"Sa generalom Flinom razgovaraćemo i o ekonomskoj saradnji, mogućnostima novih američkih investicija i povezivanju Republike Srpske s poslovnim i razvojnim inicijativama iz Sjedinjenih Američkih Država. To je najbolja potvrda da je Republika Srpska danas mjesto otvorenog dijaloga, saradnje i politike zdravog razuma. Dok drugi pokušavaju da dijele svijet novim zidovima i sukobima, Srpska razgovara i sa Istokom i sa Zapadom, jer razumijemo da bez razgovora, međusobnog uvažavanja i koegzistencije nema ni mira ni razvoja", rekao je Dodik i dodao da Republika Srpska ostaje pionir politike slobode, stabilnosti i saradnje među narodima.