Dodik iz Moskve: Srpska razgovara i sa Istokom i sa Zapadom

26.05.2026 14:48

Милорад Додик у Москви разговарао с новинарима из Републике Српске уочи прославе Дана побједе над фашизмом
Čast mi je što učestvujem na Međunarodnom forumu o bezbjednosti u Moskvi, gdje ću imati priliku da se sastanem sa zvaničnicima Ruske Federacije i prijateljima Republike Srpske, kao i da još jednom potvrdimo neraskidive veze Republike Srpske i Ruske Federacije, zasnovane na međusobnom poštovanju, saradnji i razumijevanju koje godinama simbolizuje predsjednik Vladimir Putin, rekao je Milorad Dodik, lider SNSD-a.

"Republika Srpska podržava odlučnost Rusije i predsjednika Putina u pravednoj borbi za očuvanje sopstvenih nacionalnih interesa, jer je svijet stabilan samo onda kada Rusija zaštiti svoju bezbjednost i dostojanstvo, kao i prava ruskog naroda ma gdje živio. Predsjednik Putin je svojim principijelnim i čvrstim stavom godinama bio i ostao jedna od najvažnijih brana pokušajima urušavanja Republike Srpske", rekao je Dodik.

Dodik kaže da će se posebno razgovarati o pitanju visokog predstavnika.

"Posebno ćemo razgovarati o pitanju visokog predstavnika i stranog miješanja u unutrašnje odnose drugih država, gdje Republika Srpska i Ruska Federacija dijele stavove. Uvjeren sam da uz strateški dijalog i saradnju Rusije i Sjedinjenih Američkih Država svijet može ponovo doći do stabilnosti, mira i međusobnog poštovanja, koje je ozbiljno ugrozilo višedecenijsko iracionalno ponašanje centara moći koji su pokušavali da svijet oblikuju prema sopstvenim interesima i svojoj mjeri.

Takva politika nije mogla donijeti mir, jer je nemoguće graditi stabilan svijet bez uvažavanja suvereniteta, identiteta i prava naroda da sami odlučuju o svojoj budućnosti", rekao je Dodik.

Милорад Додик у Москви

Dodik u Moskvi: Očekuje nas važan sastanak

Dodik podsjeća, da će u Banjaluci, istovremeno, ove sedmice boraviti general Majkl Flin, prijatelj predsjednika SAD-a Donalda Trampa, koji će upravo u Banjaluci osnovati svoj Gold institut.

"Sa generalom Flinom razgovaraćemo i o ekonomskoj saradnji, mogućnostima novih američkih investicija i povezivanju Republike Srpske s poslovnim i razvojnim inicijativama iz Sjedinjenih Američkih Država. To je najbolja potvrda da je Republika Srpska danas mjesto otvorenog dijaloga, saradnje i politike zdravog razuma. Dok drugi pokušavaju da dijele svijet novim zidovima i sukobima, Srpska razgovara i sa Istokom i sa Zapadom, jer razumijemo da bez razgovora, međusobnog uvažavanja i koegzistencije nema ni mira ni razvoja", rekao je Dodik i dodao da Republika Srpska ostaje pionir politike slobode, stabilnosti i saradnje među narodima.

Peking, 25. maja 2026.- Predsednik Kine Si Đinping odlikovao je danas u Pekingu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Ordenom prijateljstva, koji predstavlja najviše državno odlikovanje Narodne Republike Kine za strane državljane.Predsednik Si je na ceremoniji rekao da je Vučić dugo posvećen prijateljstvu između Kine i Srbije snažno podstičući razvoj odnosa između dve zemlje i da je aktivni tvorac i čvrsti branilac sveobuhvatnog strateškog partnerstva između dve zemlje.

