Dodik u Moskvi: Očekuje nas važan sastanak

Lider SNSD-a Milorad Dodik doputovao je u Moskvu gdje će učestvovati na Međunarodnom forumu o bezbjednosti.
"Ovdje sam bio i prije dvije sedmice. Očekuje nas važan sastanak", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Podsjećamo, u Moskvi će od danas do četvrtka biti organizovan prvi Međunarodni forum o bezbjednosti koji će okupiti strane delegacije i ključne ruske zainteresovane strane, a na skupu bi trebalo da učestvuje i Dodik, objavio je ruski Savjet bezbjednosti.
"Ovdje sam bio i prije dvije sedmice. Očekuje nas važan sastanak. pic.twitter.com/KywrsfWIPO— Milorad Dodik (@MiloradDodik) May 26, 2026
Na Forumu, čiji je glavni organizator sekretar Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije Sergej Šojgu, učestvovaće više od 180 delegacija iz stranih država i međunarodnih organizacija.
