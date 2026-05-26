Logo
Large banner

Dodik u Moskvi: Očekuje nas važan sastanak

Autor:

ATV
26.05.2026 13:43

Komentari:

6
Лидер СНСД-а Милорад Додик допутовао је у Москву гдје ће учествовати на Међународном форуму о безбједности.
Foto: X/Milorad Dodik

Lider SNSD-a Milorad Dodik doputovao je u Moskvu gdje će učestvovati na Međunarodnom forumu o bezbjednosti.

"Ovdje sam bio i prije dvije sedmice. Očekuje nas važan sastanak", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Podsjećamo, u Moskvi će od danas do četvrtka biti organizovan prvi Međunarodni forum o bezbjednosti koji će okupiti strane delegacije i ključne ruske zainteresovane strane, a na skupu bi trebalo da učestvuje i Dodik, objavio je ruski Savjet bezbjednosti.

Na Forumu, čiji je glavni organizator sekretar Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije Sergej Šojgu, učestvovaće više od 180 delegacija iz stranih država i međunarodnih organizacija.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Moskva

Rusija

Sastanak

Milorad Dodik Moskva

Komentari (6)
Large banner

Više iz rubrike

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић присуствовао је конференцији младих под називом "Идеје младих за будућност Српске", на којој је истакао да је то прилика да се чује шта их занима и шта сматрају важним, те да ће Влада њихове приједлоге подржати и преточити у конкретне мјере.

Republika Srpska

Minić: Vlada želi da čuje šta zanima mlade

3 h

0
Срђан Мазалица, шеф клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске

Republika Srpska

Mazalica: Lagumdžija vrijeđa inteligenciju svojih sunarodnika

3 h

0
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић на конференцији за медије у Бањалуци

Republika Srpska

Amidžić: BiH je spala samo na Republiku Srpsku

4 h

1
Одбор за уставна питања Народне скупштине Републике Српске утврдио је одговор Уставном суду БиХ

Republika Srpska

Odbor za ustavna pitanja: Zvizdićev zahtjev Ustavnom sudu BiH neosnovan i nedopustiv

5 h

0

  • Najnovije

16

26

Igor Dodik posjetio vrtić „Panorama“: Potrebna saradnja sa Gradskom upravom zbog kapaciteta vrtića

16

20

Viši privredni sud u Banjaluci presudio: BHRT dužan da isplati RTRS više od 17,7 milona KM

16

19

Amidžić odgovorio Krnjiću: Za dvije sedmice nije bilo 15 minuta ni za pismeno izjašnjavanje?

16

17

Nova mjera: Učenicima iz porodica sa troje i više djece po 200 KM za ekskurziju

16

16

Bilećka skupština bira predsjednika – Dražen Dunđer jedna od opcija?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner