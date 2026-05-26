Mazalica: Lagumdžija vrijeđa inteligenciju svojih sunarodnika

Ambasador BiH pri UN Zlatko Lagumdžija iz petnih žila se trudi da poraz odmetnute bošnjačke diplomatije predstavi kao pobjedu, izjavio je Srni šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica.

"Razapet između političkog debakla na međunarodnoj sceni i poslovnih ambicija unutar BiH, Lagumdžija je počeo da vrijeđa inteligenciju svojih sunarodnika i cjelokupne sarajevske javnosti", istakao je Mazalica za Srnu reagujući na Lagumdžijinu izjavu o odlasku Kristijana Šmita iz BiH da cilj Banjaluke nije ostvaren i da je, kako kaže, Milorad Dodik izgubio.

Mazalica je naglasio da je u moru apsurdnih tvrdnji ostalo još samo da kaže kako su on i Elmedin Konaković zapravo lobirali za odlazak Šmita, dok se Republika Srpska zalagala za njegov ostanak u BiH.

"Istina je, međutim, da je Lagumdžiju zatekao najnoviji razvoj događaja, samo što za razliku od Konakovića to ne želi javno da prizna. Da stvar bude gora, bošnjački politički predstavnici do nogu su poraženi u diplomatskoj bitki za koju čak nisu ni znali da se vodi", ukazao je Mazalica.

Njihova naknadna pamet, naveo je on, danas nije ništa drugo do patetičan pokušaj pravdanja sarajevskoj javnosti, koja od njih s pravom očekuje odgovore.

"Sve njihove neustavne zloupotrebe spoljne politike pokazale su se uzaludnim. Uzalud su im bila dva sarajevska člana Predsjedništva, ministar inostranih poslova, kao i ambasadori u Njujorku i Vašingtonu. Pobijedila je Republika Srpska - i nastaviće da pobjeđuje", poručio je Mazalica.

(Srna)