Teška nesreća u Hrvatskoj: Autobus koji je prevozio učenike sletio s puta, više povrijeđenih osoba

Kod Obrovca u Hrvatskoj se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su povrijeđene tri osobe kada je minibus koji je prevozio učenike sletio s puta.

Iz Policijske uprave zadarske saopšteno je da se nezgoda dogodila jutros.

- Jutros u 7.58 policija je primila dojavu kako se na području Bilišana dogodila saobraćajna nezgoda - slijetanje autobusa van puta. Odmah po dojavi su na mjesto događaja upućene sve dežurne službe - navode iz Policijske uprave zadarske i dodaju:

- Prema raspoloživim informacijama, radi se o saobraćajnoj nezgodi u kojoj je učestvovao autobus (minibus) zadarskih registarskih oznaka, koji je saobraćao na relaciji Muškovci - Obrovac, a prevozio je učenike prema Obrovcu.

Dalje navode da su za sada tri osobe upućene na pružanje medicinske pomoći, a ostali putnici su zbrinuti, prenosi Dnevnik.hr.

- Na mjestu događaja policija provodi uviđaj i poduzima i ostale potrebne mjere i radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja - navodi se u saopštenju.