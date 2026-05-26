Logo
Large banner

Teška nesreća u Hrvatskoj: Autobus koji je prevozio učenike sletio s puta, više povrijeđenih osoba

Autor:

ATV
26.05.2026 12:36

Komentari:

0
Аутобус превоз
Foto: Jen/Pexels

Kod Obrovca u Hrvatskoj se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su povrijeđene tri osobe kada je minibus koji je prevozio učenike sletio s puta.

Iz Policijske uprave zadarske saopšteno je da se nezgoda dogodila jutros.

Александар Нешовић Баја

Hronika

Osumnjičeni za prikrivanje ubistva Aleksandra Nešovića se branio ćutanjem: Ostaje iza rešetaka

- Jutros u 7.58 policija je primila dojavu kako se na području Bilišana dogodila saobraćajna nezgoda - slijetanje autobusa van puta. Odmah po dojavi su na mjesto događaja upućene sve dežurne službe - navode iz Policijske uprave zadarske i dodaju:

- Prema raspoloživim informacijama, radi se o saobraćajnoj nezgodi u kojoj je učestvovao autobus (minibus) zadarskih registarskih oznaka, koji je saobraćao na relaciji Muškovci - Obrovac, a prevozio je učenike prema Obrovcu.

Dalje navode da su za sada tri osobe upućene na pružanje medicinske pomoći, a ostali putnici su zbrinuti, prenosi Dnevnik.hr.

Најновија вијест

Hronika

Tragedija na UKC-u Republike Srpske: Pacijent poginuo u padu s petog sprata

- Na mjestu događaja policija provodi uviđaj i poduzima i ostale potrebne mjere i radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja - navodi se u saopštenju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

Saobraćajna nesreća

povrijeđeni

autobus

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Увиђај на мјесту несреће

Hronika

Motociklista podlegao nakon nesreće u Gradišci, naložena obdukcija

47 min

0
Судар воза у аутобуса у Белгији.

Svijet

U sudaru voza i školskog minibusa u Belgiji poginulo više osoba

54 min

0
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић на конференцији за медије у Бањалуци

Republika Srpska

Amidžić: BiH je spala samo na Republiku Srpsku

1 h

0
Нова пресуда у предмету ”Смаглер”: Паравцу и Душанићу девет година затвора

Hronika

Nova presuda u predmetu ”Smagler”: Paravcu i Dušaniću devet godina zatvora

1 h

0

Više iz rubrike

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Hrvatski policajci osumnjičeni za napad na državljanina BiH

1 h

0
Алармантни случајеви вршњачког насиља у школи надомак Загреба

Region

Alarmantni slučajevi vršnjačkog nasilja u školi nadomak Zagreba

1 h

0
Аутомобилом претица у тунелу код Бара и за слаку избјегао удес.

Region

Tragedija u Crnoj Gori izbjegnuta ''za dlaku'': Preticao u tunelu, automobili se jedva mimoišli

2 h

0
Испуцала земља усљед земљотреса

Region

"Čula se jaka tutnjava pa se sve zatreslo, kao da je kamion udario u zgradu": Svjedoci o potresu u Hrvatskoj

18 h

0

  • Najnovije

12

56

Jedna osoba poginula u teškoj nesreći: Obustavljen saobraćaj u ovom dijelu BiH

12

51

Mazalica: Lagumdžija vrijeđa inteligenciju svojih sunarodnika

12

47

Detalji krvavog napada u Zagrebu: Poludio kad je čuo kako pričaju sa konobaricom, pa potekao nož

12

45

Sudar u kružnom toku u Banjaluci

12

37

Kremlj: Za Evropu opasno to što Kijev slavi naciste

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner