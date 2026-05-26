Logo
Large banner

"Naša škola, naš drugi dom": Sajam kreativnosti, truda i zajedništva u banjalučkoj školi

Autor:

ATV
26.05.2026 13:11

Komentari:

0
У бањалучкој Основној школи "Георги Стојков Раковски" организован је други сајам у овој школској години под називом "Наша школа, наш други дом", под паролом "Дјеца дјеци".
Foto: Ustupljena fotografija

U banjalučkoj Osnovnoj školi "Georgi Stojkov Rakovski" organizovan je drugi sajam u ovoj školskoj godini pod nazivom "Naša škola, naš drugi dom", pod parolom "Djeca djeci".

Sajam je okupio učenike od šestog do devetog razreda koji su svojim radom, maštom i trudom pokazali koliko zajedništvo i dobra volja mogu učiniti.

Učenici su pripremili i prodavali likovne radove, kao i zanimljive i kreativne kućice koje su pravili na časovima tehničkog obrazovanja. Posjetioci su imali priliku da uživaju u bogatom izboru učeničkih radova i da podrže ovu akciju.

Сајам креативности, труда и заједништва
Sajam kreativnosti, truda i zajedništva

Zahvaljujući velikom odzivu i podršci, prikupljeno je ukupno 3.218 KM.

Prikupljena sredstva u navedenom iznosu biće iskorišćena za finansiranje školskih projekata, prema prijedlozima usvojenim na sastanku Savjeta učenika, uz saglasnost organizacionog odbora Savjeta roditelja.

Sajam je još jednom pokazao da ova škola nije samo mjesto učenja, već i mjesto prijateljstva, kreativnosti, solidarnosti i zajedničkog rada.

Сајам креативности, труда и заједништва
Sajam kreativnosti, truda i zajedništva

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Škola

Banjaluka

osnovna škola

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Тужна вијест из Брчког: Преминуо Стеван Р. Стевић

Društvo

Tužna vijest iz Brčkog: Preminuo Stevan R. Stević

5 h

0
Стижу "рођене убице": Лете 60 на сат, откидају пчелама главе!

Društvo

Stižu "rođene ubice": Lete 60 na sat, otkidaju pčelama glave!

7 h

0
Сунце, лијепо вријеме

Društvo

Ohrabrujuća prognoza: Danas do 33 stepena

8 h

0
Беба

Društvo

U Srpskoj rođene 23 bebe

8 h

0

  • Najnovije

16

26

Igor Dodik posjetio vrtić „Panorama“: Potrebna saradnja sa Gradskom upravom zbog kapaciteta vrtića

16

20

Viši privredni sud u Banjaluci presudio: BHRT dužan da isplati RTRS više od 17,7 milona KM

16

19

Amidžić odgovorio Krnjiću: Za dvije sedmice nije bilo 15 minuta ni za pismeno izjašnjavanje?

16

17

Nova mjera: Učenicima iz porodica sa troje i više djece po 200 KM za ekskurziju

16

16

Bilećka skupština bira predsjednika – Dražen Dunđer jedna od opcija?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner