"Naša škola, naš drugi dom": Sajam kreativnosti, truda i zajedništva u banjalučkoj školi

U banjalučkoj Osnovnoj školi "Georgi Stojkov Rakovski" organizovan je drugi sajam u ovoj školskoj godini pod nazivom "Naša škola, naš drugi dom", pod parolom "Djeca djeci".

Sajam je okupio učenike od šestog do devetog razreda koji su svojim radom, maštom i trudom pokazali koliko zajedništvo i dobra volja mogu učiniti.

Učenici su pripremili i prodavali likovne radove, kao i zanimljive i kreativne kućice koje su pravili na časovima tehničkog obrazovanja. Posjetioci su imali priliku da uživaju u bogatom izboru učeničkih radova i da podrže ovu akciju.

Sajam kreativnosti, truda i zajedništva

Zahvaljujući velikom odzivu i podršci, prikupljeno je ukupno 3.218 KM.

Prikupljena sredstva u navedenom iznosu biće iskorišćena za finansiranje školskih projekata, prema prijedlozima usvojenim na sastanku Savjeta učenika, uz saglasnost organizacionog odbora Savjeta roditelja.

Sajam je još jednom pokazao da ova škola nije samo mjesto učenja, već i mjesto prijateljstva, kreativnosti, solidarnosti i zajedničkog rada.