Moskva pozvala Tirka da osudi napad na univerzitet u Starobeljsku

26.05.2026 13:43

Напад на колеџ у Русији
Stalna misija Rusije pri UN u Ženevi saopštila je da je uputila pismo visokom komesaru UN za ljudska prava Folkeru Tirku, pozivajući ga da osudi ukrajinski napad na univerzitet u Starobeljsku u Luganskoj Narodnoj Republici u kojem je poginulo 21 lice.

"Pozvali smo na snažnu osudu ovih i drugih ciljanih napada ukrajinskih oružanih snaga na civilno stanovništvo Rusije", navodi se u saopštenju.

Misija je naglasila da ukrajinski udar na obrazovnu ustanovu predstavlja namjeran napad na civilno stanovništvo i direktno kršenje Ženevskih konvencija, da nijedno dijete u objektu nije učestvovalo niti je moglo učestvovati u ratnim dejstvima, kao i da u blizini kompleksa univerziteta nema vojnih objekata.

"Nećemo odstupiti i nastavićemo da zahtijevamo da Tirk i njegova kancelarija odgovore odlučno i beskompromisno na teror koji je kijevski režim započeo", dodaje se u saopštenju.

Misija je ranije uputila visokom komesaru pismo u kojem se detaljno opisuje napad kao "krvavi teroristički čin koji je izveo kijevski režim na akademsku zgradu i dom Luganskog državnog pedagoškog univerziteta u Starobeljsku".

(Srna)

