Slavljenje nacističkih zločinaca i njihovih poslušnika od strane Kijeva samo još dodatno ističe ispravnost i osnovanost Specijalne vojne operacije, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"U centru Evrope zvaničnici slave nacističke zločince i pomagače. Kijevski režim pokazuje svoju nacističku suštinu“, rekao je Peskov komentarišući ideju o stvaranju tzv. Panteona heroja Ukrajine i prenošenje posmrtnih ostataka jednog od saradnika nacista u Ukrajinu.

Neonacističke manifestacije od strane kijevskog režima, istakao je Peskov, veoma su opasne za Evropu.

Podsjetimo, u Kijevskoj oblasti sahranjeni su posmrtni ostaci jednog od lidera Organizacije ukrajinskih nacionalista (U Rusiji zabranjena i proglašena za ekstremističku) Andreja Meljnika koji je u vreme Drugog svetskog rata sarađivao sa nacistima.

Sahrani je, kako prenose mediji, prisustvovao Vladimir Zelenski, prenosi Sputnjik.