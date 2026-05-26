Osumnjičeni za prikrivanje ubistva Aleksandra Nešovića se branio ćutanjem: Ostaje iza rešetaka

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Petar U. (20) zbog postojanja osnova sumnje da je, zajedno sa drugim osumnjičenim licima, u postupku koji se vodi povodom izvršenja krivičnog djela teško ubistvo 12. maja 2026. godine u restoranu „27“, učestvovao u radnjama koje su usmjerene na prikrivanje krivičnog djela teško ubistvo i učinilaca.

Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Nakon saslušanja, tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor da ne bi uticao na svjedoke i da ne bi ponovio krivično djelo u kratkom vremenskom periodu.

Petru U. se na teret stavljaju krivična djela neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca i pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

