Osumnjičeni za prikrivanje ubistva Aleksandra Nešovića se branio ćutanjem: Ostaje iza rešetaka

Autor:ATV
Komentari:0
U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Petar U. (20) zbog postojanja osnova sumnje da je, zajedno sa drugim osumnjičenim licima, u postupku koji se vodi povodom izvršenja krivičnog djela teško ubistvo 12. maja 2026. godine u restoranu „27“, učestvovao u radnjama koje su usmjerene na prikrivanje krivičnog djela teško ubistvo i učinilaca.
Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.
Republika Srpska
Amidžić: BiH je spala samo na Republiku Srpsku
Nakon saslušanja, tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor da ne bi uticao na svjedoke i da ne bi ponovio krivično djelo u kratkom vremenskom periodu.
Petru U. se na teret stavljaju krivična djela neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca i pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
53 min0
Hronika
1 h0
BiH
1 h1
Hronika
46 min0
Hronika
37 min1
Hronika
46 min0
Hronika
1 h0
Hronika
1 h0
Najnovije
12
56
12
51
12
47
12
45
12
37
Trenutno na programu