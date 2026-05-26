Oprez ako planirate ljetovanje u Grčkoj? Lopovi vrebaju srpske turiste u sekundi

Ljetovanje u Grčkoj za mnoge počinje već na autobuskim terminalima. Uzbuđenje raste, kofere smo spakovali, razmišljamo o plaži, moru i odmoru koji nas čeka. Upravo u tim trenucima opuštenosti i gužve najčešće se dešavaju krađe.

Na terminalima, ali i na usputnim stajalištima za odmor na putu ka grčkim ljetovalištima, svake godine ponavljaju se iste priče: ukradeni novčanici, telefoni, torbice, pa čak i ozbiljni iznosi novca koje su ljudi čuvali za ljetovanje.

Najkritičnije tačke su polazne stanice turističkih autobusa, među kojima se izdvajaju glavna autobuska stanica BAS na Novom Beogradu, Sava Centar i "25. maj" u Beogradu, kao i glavni terminali u Novom Sadu.

Ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da lopovi više ne biraju mete. Nisu ugroženi samo tinejdžeri koji prvi put idu na more sa društvom - krađe se dešavaju i iskusnim putnicima, porodicama, pa i starijim osobama.

Sve češće se dešava i da neko neposredno pred polazak uđe u autobus, pretvarajući se da je putnik, i iskoristi gužvu da uzme stvari koje su ostavljene bez nadzora.

Ako vam se ipak dogodi krađa, odmah obavijestite vozača i pozovite policiju. Na većim terminalima u Beogradu i Novom Sadu često su prisutne i policijske patrole.

Kako da se zaštitite?

Ne možemo uvek spriječiti sve situacije, ali možemo biti oprezniji. Evo nekoliko korisnih savjeta koje vredi imati na umu:

Torbu ili ranac uvijek držite ispred sebe, a ne na leđima.

Novac, pasoš i telefon nikako ne ostavljajte u zadnjem džepu.

Ako nosite gotovinu, rasporedite je na nekoliko mesta – dio stavite u novčanik, dio u unutrašnji džep, a dio u torbu koja vam je stalno na oku. Mnogima se praktičnom pokazala i platnena torbica koja se nosi ispod odeće, prenosi Grčka info.