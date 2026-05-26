Logo
Large banner

Oprez ako planirate ljetovanje u Grčkoj? Lopovi vrebaju srpske turiste u sekundi

Autor:

ATV
26.05.2026 13:03

Komentari:

0
Кофер и торба у чекаоници на аеродрому.
Foto: Pixabay

Ljetovanje u Grčkoj za mnoge počinje već na autobuskim terminalima. Uzbuđenje raste, kofere smo spakovali, razmišljamo o plaži, moru i odmoru koji nas čeka. Upravo u tim trenucima opuštenosti i gužve najčešće se dešavaju krađe.

Na terminalima, ali i na usputnim stajalištima za odmor na putu ka grčkim ljetovalištima, svake godine ponavljaju se iste priče: ukradeni novčanici, telefoni, torbice, pa čak i ozbiljni iznosi novca koje su ljudi čuvali za ljetovanje.

Najkritičnije tačke su polazne stanice turističkih autobusa, među kojima se izdvajaju glavna autobuska stanica BAS na Novom Beogradu, Sava Centar i "25. maj" u Beogradu, kao i glavni terminali u Novom Sadu.

Ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da lopovi više ne biraju mete. Nisu ugroženi samo tinejdžeri koji prvi put idu na more sa društvom - krađe se dešavaju i iskusnim putnicima, porodicama, pa i starijim osobama.

Полиција ФБиХ

Hronika

Jedna osoba poginula u teškoj nesreći: Obustavljen saobraćaj u ovom dijelu BiH

Sve češće se dešava i da neko neposredno pred polazak uđe u autobus, pretvarajući se da je putnik, i iskoristi gužvu da uzme stvari koje su ostavljene bez nadzora.

Ako vam se ipak dogodi krađa, odmah obavijestite vozača i pozovite policiju. Na većim terminalima u Beogradu i Novom Sadu često su prisutne i policijske patrole.

Kako da se zaštitite?

Ne možemo uvek spriječiti sve situacije, ali možemo biti oprezniji. Evo nekoliko korisnih savjeta koje vredi imati na umu:

Torbu ili ranac uvijek držite ispred sebe, a ne na leđima.

Novac, pasoš i telefon nikako ne ostavljajte u zadnjem džepu.

Ako nosite gotovinu, rasporedite je na nekoliko mesta – dio stavite u novčanik, dio u unutrašnji džep, a dio u torbu koja vam je stalno na oku. Mnogima se praktičnom pokazala i platnena torbica koja se nosi ispod odeće, prenosi Grčka info.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Grčka

Lopov

Pljačka

Krađa

turisti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Jedna osoba poginula u teškoj nesreći: Obustavljen saobraćaj u ovom dijelu BiH

3 h

0
Срђан Мазалица, шеф клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске

Republika Srpska

Mazalica: Lagumdžija vrijeđa inteligenciju svojih sunarodnika

3 h

0
полиција Хрватска

Region

Detalji krvavog napada u Zagrebu: Poludio kad je čuo kako pričaju sa konobaricom, pa potekao nož

3 h

0
Судар у Бањалуци у кружном току код Центрума

Hronika

Sudar u kružnom toku u Banjaluci

3 h

0

Više iz rubrike

Moskva/Kremlj

Svijet

Kremlj: Za Evropu opasno to što Kijev slavi naciste

4 h

0
Судар воза у аутобуса у Белгији.

Svijet

U sudaru voza i školskog minibusa u Belgiji poginulo više osoba

4 h

0
Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov razgovarao sa Rubiom: Vašington obaviješten o odgovoru na terorističke napade Kijeva

5 h

0
Возило Хитне помоћи.

Svijet

Maturant se srušio prije ispita, preminuo na licu mjesta: Tragedija u češkoj školi

5 h

0

  • Najnovije

16

40

Istraživanje pokazalo da nedostatak sna u ranom d‌jetinjstvu može povećati rizik od autizma

16

26

Igor Dodik posjetio vrtić „Panorama“: Potrebna saradnja sa Gradskom upravom zbog kapaciteta vrtića

16

20

Viši privredni sud u Banjaluci presudio: BHRT dužan da isplati RTRS više od 17,7 milona KM

16

19

Amidžić odgovorio Krnjiću: Za dvije sedmice nije bilo 15 minuta ni za pismeno izjašnjavanje?

16

17

Nova mjera: Učenicima iz porodica sa troje i više djece po 200 KM za ekskurziju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner