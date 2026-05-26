Detalji krvavog napada u Zagrebu: Poludio kad je čuo kako pričaju sa konobaricom, pa potekao nož

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad četrdesettrogodišnjakom kojeg sumnjiči za pokušaj ubistva dvojice muškaraca, starosti 26 i 35 godina.
Krvavi napad dogodio se u nedjelju poslijepodne u Novom Zagrebu, a prethodila mu je svađa u jednom ugostiteljskom objektu, prenosi Indeks.
Osumnjičeni je uhapšen iste večeri i predat pritvorskom nadzorniku.
Prema policijskom izvještaju, incident se dogodio u nedjelju, 24. maja, oko 15:10 časova, u ugostiteljskom objektu u Svetoklarskoj ulici. Sumnja se da je osumnjičeni ušao u verbalni sukob sa dvojicom muškaraca, koji su bili u društvu još jedne osobe. Navodno mu je zasmetao način na koji su razgovarali sa konobaricom u lokalu. Sukob je eskalirao kada je četrdesettrogodišnjak izvadio preklopni nož i naredio dvojici muškaraca da izađu iz objekta.
Na parkingu ispred lokala osumnjičeni je nasrnuo na njih sa namjerom da ih usmrti. Prvo je napao dvadesetšestogodišnjaka, zadavši mu ubodne rane u predjelu glave, grudnog koša i bedra. Potom je istim nožem napao i tridesetpetogodišnjaka, nanijevši mu povrede u predjelu stomaka, nakon čega je pobjegao sa lica mjesta.
Povrijeđenim muškarcima ljekarska pomoć pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje je utvrđeno da su obojica zadobila teške tjelesne povrede.
Policija je osumnjičenog uhapsila iste večeri.
