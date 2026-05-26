Minić: Vlada želi da čuje šta zanima mlade

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić prisustvovao je konferenciji mladih pod nazivom "Ideje mladih za budućnost Srpske", na kojoj je istakao da je to prilika da se čuje šta ih zanima i šta smatraju važnim, te da će Vlada njihove prijedloge podržati i pretočiti u konkretne mjere.

"Banjaluka je najveći grad, pa smo upravo ovdje započeli ovu priču koja će biti nastavljena i u drugim lokalnim zajednicama. Pokušaćemo da prikupimo njihove ideje, zahtjeve i prijedloge, te da ih pretvorimo u konkretne mjere i realizacije kroz odluke Vlade, obrazovni sistem i infrastrukturne projekte", naveo je Minić.

On je napomenuo da u Vladi žele da čuju šta je to što zanima mlade i šta smatraju važnim.

Prema njegovim riječima, posebno je važno to što će putem kju-ar koda i aplikacije moći direktno da šalju prijedloge i mišljenja, bez komplikovanih procedura i administracije.