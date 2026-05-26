Nastavljena sjednica Narodne skupštine

Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je danas u Banjaluci raspravom o informaciji Odbora za reviziju Narodne skupštine sa tematske sjednice o izvještaju revizije učinka "Prevencija vršnjačkog nasilja u Republici Srpskoj".

Biće razmatrana i informacija o obavezama koje za BiH i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja EU sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2025. godine, te informacija o odlukama o pomilovanju u 2025. godini.

Poslanici su sinoć okončali rad nakon razmatranja izvještaja o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2025. godinu.