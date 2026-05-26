Stevandić: Šmit odlazi, a sa njim i OHR - mi ostajemo

26.05.2026 10:01

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић за говорницом
Foto: ATV/Branko Jović

Ono što je važno jeste jedinstvo vlasti i opozicionih stranaka, da jasno i racionalno donesemo odluke koje su od velikih nacionalnih i vitalnih interesa za Republiku Srpsku, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, uoči glasanja o Deklaraciji o zatvaranju OHR-a.

- Ono što je važno, sa drugim strankama, jeste da možemo racionalno da razgovaramo o nacionalim vitalnim interesima. Treba da nađemo neki kompromis. Činjenica je da Kristijan Šmit nije otišao jer mu je mala plata ili mu se nije sviđalo ovdje, otišao je jer smo i mi zaslužni za to. Šmit je nesporno izabrao antisrpsku stranu - istakao je Stevandić.

Dodao je da se na kraju pokazalo, da je najveća prijetnja Srpskoj, bio upravo Šmit.

- Pokazali smo da bez naše odluke ne može da funkcioniše. Šmit odlazi mi ostajemo, a OHR-u nećemo dopustiti da se nastavi ponašati kao do sada - ističe Stevandić.

Kaže, da se i faktori u FBiH moraju opametiti.

- Shvatiće da im je važnije očuvati kakvu takvu zajednicu, nego pratiti Šmita. Moraće da pogledaju istini u oči, BiH može da opstane ako uvažava prava Republike Srpske. Mi ne tražimo otcjepljenje, ali to može biti naše pravo, to je posljedica ako neko želi da nas ukine - ističe Stevandić.

Kada je riječ o Deklaraciji, Stevandić ističe da je pred poslanicima još mnogo posla.

- Ipak sam ponosan da sa ljudima, sa kojima ne dijelimo političke stavove, sjednemo, dogovorimo se i imamo jedinstven stav u odbrani nacionalnog interesa Republike Srpske. Onaj ko to razumije glasaće za Deklaraciju, ko ne razumije neće - navodi Stevandić.

Kaže Stevandić, Srpska je tek počela da pobjeđuje, i neće odustati.

Kada je riječ o predstojećim oktobarskim izborima, Stevandić ističe da opozicija Republike Srpske veoma stidljivo promoviše nacionalnu politiku.

- Neka oni idu svojim stranputicama. Imidž pobjede nikada se ne može graditi na pobjedama, na njima se samo uči. Ne možete od nekog ko je izgubio praviti strategiju pobjede - kaže Stevandić.

(RTRS)

