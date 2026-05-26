Danas u NSRS glasanje o Deklaraciji o zatvaranju OHR-a

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas će glasati o Deklaraciji o zatvaranju OHR-a, na prijedlog predsjednika Parlamenta Nenada Stevandića.
U Deklaraciji, o kojoj su poslanici juče raspravljali, između ostalog, se navodi da Kristijan Šmit u BiH ne predstavlja međunarodnu zajednicu, nema nikakvo pravo da vrši funkcije iz nadležnosti domaćih organa.
Deklaracijom se zahtijeva zatvaranje Kancelarije visokog predstavnika, prestanak nametanja odluka i vraćanje nadležnosti domaćim institucijama u skladu sa Dejtonskim sporazumom.
Prihvaćeni su i amandmani SDS-a i PDP-a.
