Djeca poginulih boraca dobila nova radna mjesta u Vladi Republike Srpske

Ivana Kordić
25.05.2026 19:31

Ljubica Aćimović i Tanja Keleman, djeca poginulih boraca potpisale su ugovor o zaposlenju u Ministarstvu rada i boračko invalidske zaštite. Stabilan posao i podrška im itekako znače. Nadaju se da će i druga ministarstva pratiti ovaj pozitivni primjer.

"U toku mi je studij, primjenja sam na mjesto sa srednjom stručnom spremom, studij Novinarstva je u toku, završila sam dvije godine. Znači mi mnogo, nakon toliko godina, neki stabilniji posao, znači mi mnogo i meni i mojoj porodici, naravno, mami koja je ostala sama sa mnom i bratom", rekla je Ljubica Aćimović, dijete poginulog borca.

"Ja sam završila Univerzitet za poslovne studije, diplomirani ekonomista, kod prof. Zorana Babića, borila sam se, bukvalno, onda sam završila stručni ispit. Prijavila sam se, nisam očekivala, opet se zahvaljujem se ministru, da mi nismo ipak zaboravljeni", rekla je Tanja Keleman, dijete poginulog borca.

Usvajanje novog zakona o pravima boraca je samo dio rješenja, poručuje resorni ministar. Podsjeća da su javne institucije, preduzeća i druge lokalne zajednice zaključkom obavezani da rade na rješavanju pitanja zaposlenja djece poginulih boraca.

"Ovo nam i jeste glavni zadatak poslije usvajanja izmjena i dopuna Zakona o pravima boraca u narednom periodu, one će biti nosioci obih aktivnosti, a ja ću kao ministar zajedno sa premijerom ono što je obećano učiniti sve da na višim nivoima ubjedimo sve ljude, da zahtjevamo od njih koji odlučuju i sad više nije važno da li je neko pozicija ili je neko opozicija. Opet kažem ovo je opšti interes i ovo mora da se riješi onako kako je obećano", rekao je Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

Plan resornog ministarstva je da ove godine bude zaposleno najmanje 500 djece iz boračkih kategorija. Nakon prošlogodišnjeg raspisanog javnog poziva, poručuju da će učiniti sve kako bi priliku dobili i oni koji ostanu na listama, ukoliko broj prijavljenih mjesta premaši planirani. Pitanje zaposlenja djece poginulih boraca, ističe Ostojić davno je trebalo da bude rješeno. Zato je to jedan od prioritetnih zadataka resornog minstarstva u narednom periodu.

