Elek pozvan na razgovor u SIPA-u: "Nastavak pritiska na građane Srpske"

ATV
25.05.2026 17:18

Елек позван на разговор у СИПА-у: "Наставак притиска на грађане Српске"

Generalni direktor "Sarajevo-gasa" Nedeljko Elek izjavio je Srni da je danas pozvan na razgovor u Agenciju za istrage i zaštitu /Sipa/ BiH povodom krivične prijave za negiranje genocida u Srebrenici, ocijenivši da je riječ o nastavku pritiska na građane Republike Srpske.

"Pozvan sam na razgovor od službenika Sipe, koji su bili izuzetno korektni prema meni. Razlog je krivična prijava za negiranje genocida u Srebrenici. Smatram da je ovo nastavak pritiska na ljude u Republici Srpskoj i pokušaj da nas zastraše", istakao je Elek.

On je poručio da u tome neće uspjeti i da ga ne mogu zastrašiti.

"Istina je samo jedna i ponavljaćemo je uvijek i na svakom mjestu, koliko god to bude potrebno", naglasio je Elek.

