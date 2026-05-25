Elek pozvan na razgovor u SIPA-u: "Nastavak pritiska na građane Srpske"

Generalni direktor "Sarajevo-gasa" Nedeljko Elek izjavio je Srni da je danas pozvan na razgovor u Agenciju za istrage i zaštitu /Sipa/ BiH povodom krivične prijave za negiranje genocida u Srebrenici, ocijenivši da je riječ o nastavku pritiska na građane Republike Srpske.
"Pozvan sam na razgovor od službenika Sipe, koji su bili izuzetno korektni prema meni. Razlog je krivična prijava za negiranje genocida u Srebrenici. Smatram da je ovo nastavak pritiska na ljude u Republici Srpskoj i pokušaj da nas zastraše", istakao je Elek.
On je poručio da u tome neće uspjeti i da ga ne mogu zastrašiti.
"Istina je samo jedna i ponavljaćemo je uvijek i na svakom mjestu, koliko god to bude potrebno", naglasio je Elek.
