Cijene nafte naglo pale usred pregovora SAD i Irana

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da pregovarači imaju „prilično čvrst dogovor na stolu“ i da bi sporazum o okončanju sukoba mogao biti postignut već u ponedjeljak.

Globalni referentni tip nafte Brent pao je u ponedjeljak ujutru za 5,5 odsto, na 97,90 dolara po barelu, a tokom popodneva zadržao se na oko 97,70 dolara.

Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je da pregovori „dobro napreduju“, ali je dodao da će ishod biti ili „sjajan sporazum za sve ili nikakav dogovor“.

Iran: „Sporazum nije na pomolu“

Iako Iran tvrdi da je postignut napredak, portparol tamošnje vlade naglasio je da sporazum „nije na pomolu“.

Tramp je ranije izjavio da bi dogovor uključivao ponovno otvaranje ključnog Ormuskog moreuza, bez dodatnih detalja.

Kroz Ormuski moreuz, kojim inače prolazi oko petine svjetske nafte i tečnog prirodnog gasa (LNG), praktično je obustavljen saobraćaj od početka sukoba 28. februara.

Rubio je u ponedjeljak rekao da su pregovori „i dalje u toku“.

„Kao što sam rekao, mislili smo da bismo možda već sinoć mogli imati neke vijesti“, izjavio je Rubio u Nju Delhiju.

Njegovi komentari uslijedili su nakon što je Tramp rekao da je pregovaračima naredio „da ne žure sa sporazumom“, iako je ranije nagovijestio da je dogovor blizu.

Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagai rekao je da je postignut dogovor o „velikom dijelu pitanja o kojima se razgovara“.

„Ali reći da to znači da je potpisivanje sporazuma neizbježno — niko to ne može tvrditi“, dodao je on.

Tramp razgovarao sa liderima Zaliva

Tramp je u subotu rekao da je imao „veoma dobar razgovor“ sa liderima Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara i drugih zemalja o „Memorandumu o razumijevanju koji se odnosi na MIR“.

„Sporazum je uglavnom usaglašen, uz završnu finalizaciju između Sjedinjenih Američkih Država, Islamske Republike Iran i drugih uključenih zemalja“, napisao je Tramp na društvenim mrežama.

Dodao je da se trenutno razgovara o završnim detaljima sporazuma i da će uskoro biti objavljeni.

Tramp je naveo i da je u subotu razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i da je razgovor protekao „veoma dobro“.

U ponedjeljak je rekao da je tokom razgovora sa liderima zemalja Zaliva, ali i predsjednicima Turske i Egipta, insistirao da potpišu Abrahamove sporazume, koji imaju za cilj normalizaciju odnosa sa Izraelom.

Tržišta i dalje pod pritiskom

Globalno energetsko tržište bilježi velike oscilacije još od početka marta, kada je Iran zaprijetio napadima na brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz, kao odgovor na američke i izraelske napade.

Iako su cijene sirove nafte sada naglo pale, one su i dalje znatno više nego prije početka rata. Prije sukoba, Brent nafta trgovala se po cijeni od oko 70 dolara po barelu.

Početkom aprila dogovoren je prekid vatre, nakon čega su Vašington i Teheran započeli pregovore o dugoročnom mirovnom sporazumu.

„Sada se nazire svjetlo na kraju tunela, što bi moglo donijeti kratkoročno olakšanje kada je riječ o cijenama nafte“, rekao je Sol Kavonik iz kompanije MST Finanšl.

Ipak, upozorio je da će čak i u najboljem mogućem scenariju tržište nafte ostati pod pritiskom sve do 2027. godine zbog vremena potrebnog za normalizaciju protoka nafte kroz moreuz, popravku infrastrukture i obnavljanje rezervi.

Brodarske kompanije i dalje oprezne

Lars Jensen, izvršni direktor kompanije Vespuči Maritajm i bivši direktor Merska, rekao je da će brodarske kompanije ostati veoma oprezne čak i ako sporazum bude objavljen u ponedjeljak.

„Vjerovatno ćemo vidjeti da kompanije pokušavaju da izvuku brodove koji su ostali zarobljeni u Persijskom zalivu, ali će mnogo opreznije vraćati plovila nazad u region zbog straha da bi situacija mogla ponovo da eskalira“, rekao je Jensen za BBC Radio 4.

On je dodao da bi, čak i u najboljem slučaju, mogli proći mjeseci prije nego što se lanci snabdijevanja vrate na stanje prije rata, između ostalog zbog moguće opasnosti od morskih mina u Ormuskom moreuzu i okolini.

Japanski indeks Nikei 225 u ponedjeljak je porastao za tri odsto i prvi put premašio 65.000 poena, zbog očekivanja da bi moreuz uskoro mogao biti ponovo otvoren.

Japan i Južna Koreja posebno su pogođeni sukobom jer u velikoj mjeri zavise od energenata iz Persijskog zaliva.

(Mondo)