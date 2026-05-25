Prevara na benzinskim pumpama: Dok sipate gorivo, lopovi prazne novčanike

Prevare poznate kao "skimming" godišnje prouzrokuju štetu veću od milijardu dolara, a lopovi postaju sve domišljatiji, koristeći tehnologiju koja je gotovo nevidljiva golim okom.

Oni koji se spremaju za putovanje, vjerovatno im na pameti nisu samo cijene goriva, već i bezbjednost njihovih finansija. Međutim, upravo na benzinskim pumpama vreba skrivena opasnost koja može ozbiljno ugroziti budžet.

Šteta veća od milijardu dolara

Riječ je o takozvanoj "skimming“, metodi krađe podataka sa platnih kartica pomoću minijaturnih, ilegalno postavljenih uređaja. Prema podacima Federalnog istražnog biroa (FBI), ova vrsta prevare finansijske institucije i potrošače košta više od milijardu dolara svake godine.

Kriminalci postavljaju "skimmere“, uređaje koji kradu podatke, na automate za plaćanje, bankomate i druge terminale. Oni mogu biti postavljeni preko originalnog otvora za karticu, skriveni unutar kućišta pumpe i direktno povezani sa njenom elektronikom, ili upareni sa minijaturnim kamerama i lažnim tastaturama kako bi ukrali i PIN broj.

Spoljašnji uređaji mogu se postaviti za svega nekoliko sekundi i često su dizajnirani tako da se savršeno uklope u izgled automata, dok unutrašnji zahtijevaju otvaranje pumpe i zato su potpuno nevidljivi kupcima.

Teško se otkrivaju

Tehnologija koju koriste kriminalci neprestano napreduje, čineći njihove metode sve težim za otkrivanje. Stariji modeli "skimmera“, zahtijevali su da se lopovi fizički vrate do pumpe kako bi preuzeli uređaj i ukradene podatke.

Danas su, međutim, mnogi "skimmeri" opremljeni blutut tehnologijom. To im omogućava da se sa bezbjedne udaljenosti, unutar dometa blutut signala, povežu sa uređajem i bežično preuzmu sve prikupljene informacije - brojeve kartica, imena vlasnika i poštanske brojeve.

U jednom slučaju u Juti, lopovi su na taj način prikupili podatke pomoću kojih su napravili klonirane kartice, a zatim ih testirali malim transakcijama od jednog dolara prije nego što su krenuli u veće kupovine i podizanje gotovine. Potrošači mogu primeniti jednostavan trik: na svom pametnom telefonu mogu uključiti blutut pretragu dok stoje pored automata.

Preporuka

Ako se na listi dostupnih uređaja pojavi nepoznat signal sa dugim nizom nasumičnih slova i brojeva, to bi mogao biti znak da je na pumpi instaliran skimmer. Ipak, najveću prijetnju danas predstavljaju takozvani "deep-insert" skimmeri, odnosno uređaji koji se ubacuju duboko u sam otvor za karticu. Za razliku od tradicionalnih, spoljašnjih skimmera, ovi uređaji su potpuno nevidljivi spolja.

Manji su, napredniji i rade na sopstvene baterije, što im omogućava da funkcionišu nedjeljama ili mjesecima bez otkrivanja. Zbog njihove skrivene prirode, uobičajeni savjeti za provjeru bezbjednosti postaju neefikasni. Fizička provjera, poput drmusanja ili povlačenja čitača kartica, neće otkriti ove uređaje jer su smješteni duboko unutar mehanizma.

Zbog toga su čak i policija i stručnjaci za bezbjednost primorani da koriste specijalizovane alate za skeniranje unutrašnjosti automata kako bi ih pronašli. Za prosječnog korisnika, ovakav skimmer je praktično nemoguće otkriti, što dodatno naglašava važnost korišćenja alternativnih i bezbednijih metoda plaćanja.

Kako se zaštititi od nevidljivih lopova

Iako su kriminalci sve vještiji, postoji niz mjera opreza koje mogu značajno smanjiti rizik da postanete žrtva. Prvi korak je uvijek vizuelni pregled automata za plaćanje prije korišćenja kartice. Obratite pažnju na bilo kakve znakove neovlašćenog otvaranja, poput oštećenog kućišta, polomljenih sigurnosnih naljepnica koje često imaju oznaku "void" ako su prekinute, ili dijelova koji se bojom i materijalom ne podudaraju sa ostatkom uređaja.

Uporedite izgled čitača kartica i tastature sa onima na susjednim pumpama; ako primijetite razlike, to je jasan znak za uzbunu. Takođe, obratite pažnju na neobične rupice ili dodatke u blizini tastature koji bi mogli skrivati minijaturne kamere. Prilikom unošenja PIN-a, bez obzira na sve, steknite naviku da drugom rukom uvek prekrijete tastaturu, prenosi Poslovni.hr

Tako ćete blokirati pogled bilo kojoj skrivenoj kameri. Kriminalci najčešće biraju pumpe koje su najudaljenije od prodavnice i van vidokruga zaposlenih, zato je uvek bezbednije izabrati one koje su najbliže ulazu. Najbezbedniji način plaćanja je onaj koji u potpunosti izbjegava provlačenje ili umetanje kartice. Kad god je moguće, koristite beskontaktne metode plaćanja poput prislanjanja kartice (tap-to-pay) ili mobilnih novčanika na pametnom telefonu.

Takve transakcije su kriptovane i ne izlažu podatke sa magnetne trake, što ih čini znatno otpornijim na skrimming. Ako beskontaktno plaćanje nije opcija, sledeći najbolji izbor je korišćenje kreditne, a ne debitne kartice. Kreditne kartice nude bolju zaštitu od prevara, a u slučaju neovlašćenih transakcija, novac ne nestaje direktno sa tekućeg računa.

Zakonska odgovornost u slučaju krađe sa kreditne kartice često je ograničena na manji iznos, dok povraćaj novca sa debitne kartice može biti komplikovaniji i dugotrajniji proces. Apsolutno najbezbjednija opcija jeste da u potpunosti izbjegnete plaćanje na spoljašnjem automatu i gorivo platite kod kasira unutar pumpe.

"Redovno provjeravajte svoje bankovne izvode i uključite obavještenja o transakcijama kako biste odmah uočili sumnjive aktivnosti. Ako posumnjate da ste bili žrtva, odmah kontaktirajte svoju banku, blokirajte karticu i prijavite incident osoblju pumpe i policiji", savjetuju stručnjaci.