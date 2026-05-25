Bolje bi dijete napravilo: Navijači opleli po bh. dresu za Mundijal

Fudbalski savez Bosne i Hercegovine predstavio je dresove u kojima će njihova reprezentacija nastupiti na predstojećem Svjetskom prvenstvu koje će se u junu i julu održati u SAD, Kanadi i Meksiku.

Dizajn, kako oni sami navode, "spaja tradicionalne motive sa modernim sportskim elementima ulivajući ponos i optimizam među verne navijače".

Kada je u pitanju domaća garnitura, dominira plava boja, a gostujući dres pored toga što je skoro potpuno bijele boje, ima i šare u bojama zastave Bosne i Hercegovine.

Reakcije navijača su podijeljene, dok jedni hvale izgled dresa, drugi su žestoko opleli po dizajneru.

"Meni za tri minute Čet Dži Pi Ti napravio bolji dres", "Je l' to prvoaprilska? Gdje su ovdje rijeke? Molim dizajnera da se bavi drugim poslom", "Kakva katastrofa, ovo bi neko dijete bolje napravilo. Dizajner objašnjava kako su mu motiv bile rijeke i da je to prenio na dres, a ovdje ništa od toga nema. Komedija, bavi se druže nekim drugim poslom", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

"Dizajner se napriča kao mu je motiv bio rijeke, izgleda da si i ti svoju diplomu u Travniku kupio", "Pidžame obične. Da Bog sačuva, šta je onaj crtao 15 dana? Kako ste najavljivali ja mislio sad će biti vau! Ne zna se koji je ružniji. Zna li taj crtati šta osim linija i u Želji svaki dres je crtao sa linijama", dodali su drugi navijači.

Selekcija Bosne i Hercegovine će se na Mundijalu sastati u grupi zajedno sa Kanadom, Katarom i Švajcarskom. Prvi meč igraju sa jednim od domaćina, Kanadom, 12. juna u Torontu.