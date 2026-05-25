Kinez nasrnuo nožem na policiju nakon zapljene bicikla, ima povrijeđenih

25.05.2026 12:43

Кинез насрнуо ножем на полицију након запљене бицикла, има повријеђених
Foto: Pixabay

Pet kineskih policajaca povrijeđeno je u napadu nožem u kineskoj autonomnoj regiji Guangsi, nakon što je muškarcu prethodno zaplijenjen električni bicikl zbog saobraćajnog prekršaja.

Kako prenosi portal "AziaOne", incident se dogodio u gradu Guiping, gd‌je je osumnjičeni nakon sukoba sa saobraćajnom policijom izvadio nož i napao službenike tokom intervencije.

Prema navodima lokalnih vlasti, muškarac je ranije zaustavljen zbog kršenja propisa vezanih za korištenje električnog bicikla, nakon čega mu je vozilo oduzeto. Nedugo potom vratio se na mjesto incidenta naoružan nožem i fizički nasrnuo na policajce koji su se nalazili u blizini kontrolnog punkta.

Pet policajaca završilo u bolnici

Kineski mediji navode da je u napadu povrijeđeno pet pripadnika policije, od kojih su neki zadobili ubodne rane i povrede tokom pokušaja savladavanja napadača. Svi povrijeđeni hitno su prebačeni u bolnicu, a prema posljednjim informacijama niko nije životno ugrožen. Napadač je ubrzo savladan i uhapšen na licu mjesta.

Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavili snimci i fotografije haotične scene, na kojima se vidi veliki broj policajaca i okupljenih građana nakon incidenta. Dio snimaka prikazuje i krvave tragove na ulici, dok prolaznici pokušavaju pomoći povrijeđenima prije dolaska hitne pomoći. Kineske vlasti brzo su ograničile širenje pojedinih snimaka na domaćim platformama.

Električni bicikli sve veći izvor tenzija u Kini

Incident je ponovo otvorio raspravu o strogim kineskim pravilima vezanim za električne bicikle, koji predstavljaju jedno od najčešćih prevoznih sredstava u urbanim dijelovima zemlje. Posljednjih godina kineske vlasti pojačale su kontrole zbog nenošenja kaciga, neregistrovanih vozila i nepoštovanja saobraćajnih propisa.

Mnogi građani tvrde da su kazne i zapljene postale pretjerano stroge, posebno prema radnicima i dostavljačima koji zavise od električnih bicikala za svakodnevni posao. Na kineskim društvenim mrežama često se pojavljuju snimci sukoba između vozača električnih bicikala i policije, što ukazuje na rastuće nezadovoljstvo dijela stanovništva.

Kina posljednjih godina suočena sa nizom napada nožem

Kina je posljednjih godina zabilježila više ozbiljnih napada hladnim oružjem, uključujući incidente u školama, javnom prevozu i na ulicama. Stručnjaci navode da kineske vlasti zbog toga pojačavaju bezbjednosne mjere i prisustvo policije na javnim mjestima.

Iako su vatreno oružje i dalje strogo kontrolisani u Kini, napadi noževima i drugim hladnim oružjem predstavljaju jedan od najvećih bezbjednosnih izazova za lokalne vlasti. Policija u Guangsiju saopštila je da je istraga o posljednjem incidentu u toku, dok će protiv osumnjičenog biti pokrenut krivični postupak zbog pokušaja ubistva i napada na službena lica.

