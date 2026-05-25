Logo
Large banner

Optužnica stupila na snagu: Dragijeviću i Jankoviću sudiće se za ubistvo Danke Ilić

Autor:

ATV
25.05.2026 13:05

Komentari:

0
Оптужница ступила на снагу: Драгијевићу и Јанковићу судиће се за убиство Данке Илић
Foto: MUP Srbije

Apelacioni sud u Nišu potvrdio je optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, zbog sumnje da su 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora ubili dvogodišnju djevojčicu Danku Ilić.

Drugostepeni sud je odbio kao neosnovane žalbe branilaca Dragijevića i Jankovića, izjavljene protiv rješenja Višeg suda u Negotinu o potvrđivanju optužnice, rečeno je za Tan‌jug u tom sudu.

Sa druge strane, Apelacioni sud je uvažavanjem žalbe branioca Radoslava Dragijevića ukinuo rješenje o potvrđivanju optužnice koje se odnosi na njega i taj dio vratio prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Optužnicom, koja je podignuta nakon dopune istrage, Dragijević i Janković su optuženi za krivično djelo teško ubistvo u saizvršilaštvu, dok je Radoslav Dragijević optužen za krivična djela neprijavljivanje krivičnog djela i pomoć učiniocu poslije izvršenja krivičnog djela.

Dopuna istrage je sprovedena po nalogu Apelacionog suda u Nišu nakon što je dva puta vratio rješenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru, s tim što je drugog puta naložio da odluku donosi potpuno novo sudsko veće i to Višeg suda u Negotinu.

Москва

Svijet

Moskva poručila: Potrebno objektivno izvještavati o zločinu u Starobeljsku

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića osudi na kazne doživotnog zatvora.

Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta u Banjskom polju kod Bora najpre automobilom JKP "Vodovod", gde su bili zaposleni, udarili dvogodišnju devojčicu, i zatim je stavili u vozilo.

Oni su, kako se sumnja, njeno telo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premjestili.

Tijelo djevojčice nije nikada pronađeno.

Radoslav Dragijević se sumnjiči da je sinu Dejanu Dragijeviću pomogao da premjesti tijelo djevojčice.

Rođeni brat Dejana Dragijevića, Dalibor Dragijević, preminuo je 7. aprila 2024. godine u prostorijama Policijske uprave u Boru tokom zadržavanja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Danka Ilić

Suđenje

Srđan Janković

Dejan Dragijević

Ubistvo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Руски војници шетају прије војне параде поводом Дана побједе у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.

Svijet

Moskva poručila: Potrebno objektivno izvještavati o zločinu u Starobeljsku

3 h

0
Човјек држи у рукама пиштољ.

Hronika

Užas u Prokuplju: Nakon svađe izvadio pištolj, pa pucao muškarcu u glavu

3 h

0
Ђоковић у јакни с мотивом вука на Ролан Гаросу

Tenis

Đoković otkrio zbog čega nosi jaknu sa vukom

3 h

0
Кинез насрнуо ножем на полицију након запљене бицикла, има повријеђених

Svijet

Kinez nasrnuo nožem na policiju nakon zapljene bicikla, ima povrijeđenih

3 h

0

Više iz rubrike

Човјек држи у рукама пиштољ.

Hronika

Užas u Prokuplju: Nakon svađe izvadio pištolj, pa pucao muškarcu u glavu

3 h

0
Удес на Стрчевици. Аутом се закуцао у полицијско возило.

Hronika

Udes na Starčevici: Sudarili se putničko i policijsko vozilo

4 h

2
Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.

Hronika

Povrijeđen motociklista, prevezen na UKC

4 h

0
СИПА хапсила у Бањалуци, одузете 43 бомбе и арсенал оружја!

Hronika

SIPA hapsila u Banjaluci, oduzete 43 bombe i arsenal oružja!

5 h

0

  • Najnovije

16

35

Pokrenuta potraga: Planinar iz Hrvatske nestao u BiH

16

18

Šta je omega bloking, koji nam već sad donosi ljetnje vrućine?

16

12

"Ležao" u Foči: Dejan Popović izručen Srbiji

16

02

Veliki preokret u pregovorima: Tramp miri Izrael i muslimanske zemlje?

15

57

Djevojka (28) umrla od posljedica toplotnog udara tokom fitnes takmičenja

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner