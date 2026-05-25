Optužnica stupila na snagu: Dragijeviću i Jankoviću sudiće se za ubistvo Danke Ilić

Apelacioni sud u Nišu potvrdio je optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, zbog sumnje da su 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora ubili dvogodišnju djevojčicu Danku Ilić.

Drugostepeni sud je odbio kao neosnovane žalbe branilaca Dragijevića i Jankovića, izjavljene protiv rješenja Višeg suda u Negotinu o potvrđivanju optužnice, rečeno je za Tan‌jug u tom sudu.

Sa druge strane, Apelacioni sud je uvažavanjem žalbe branioca Radoslava Dragijevića ukinuo rješenje o potvrđivanju optužnice koje se odnosi na njega i taj dio vratio prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Optužnicom, koja je podignuta nakon dopune istrage, Dragijević i Janković su optuženi za krivično djelo teško ubistvo u saizvršilaštvu, dok je Radoslav Dragijević optužen za krivična djela neprijavljivanje krivičnog djela i pomoć učiniocu poslije izvršenja krivičnog djela.

Dopuna istrage je sprovedena po nalogu Apelacionog suda u Nišu nakon što je dva puta vratio rješenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru, s tim što je drugog puta naložio da odluku donosi potpuno novo sudsko veće i to Višeg suda u Negotinu.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića osudi na kazne doživotnog zatvora.

Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta u Banjskom polju kod Bora najpre automobilom JKP "Vodovod", gde su bili zaposleni, udarili dvogodišnju devojčicu, i zatim je stavili u vozilo.

Oni su, kako se sumnja, njeno telo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premjestili.

Tijelo djevojčice nije nikada pronađeno.

Radoslav Dragijević se sumnjiči da je sinu Dejanu Dragijeviću pomogao da premjesti tijelo djevojčice.

Rođeni brat Dejana Dragijevića, Dalibor Dragijević, preminuo je 7. aprila 2024. godine u prostorijama Policijske uprave u Boru tokom zadržavanja.