Udes na Starčevici: Sudarili se putničko i policijsko vozilo

Na Starčevici je danas došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali putničko i policijsko vozilo.

Do sudara je došlo u blizini kružnog toka. Trenutno nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti, kao ni o povrijeđenim osobama. Policijski službenici su izašli na lice mjesta i vrše uviđaj, a saobraćaj se u ovom dijelu naselja odvija uz njihovu regulaciju.

