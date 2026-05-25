Oduzeta dva pežoa, jedan od vozača za kazne duguje 22 hiljade KM

Autor:

ATV
25.05.2026 10:38

Policija Republike Srpske Policija RS
Foto: ATV

Policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Mrkonjić Grad 24. maja 2026. godine od lica A.H. iz Visokog privremeno su oduzeli putnički automobil marke pežo nakon što je testiranjem kod istog utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu u količini od 2,04 g/kg.

Isti je uhapšen zbog počinjenog prekršaja iz člana 174. stav 2. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

PU Banjaluka: Pet pijanih vozača uhapšeno nakon udesa

Izvršenim provjerama utvrđeno je da je navedeno lice višestruki povratnik u činjenju prekršaja, te da isti ima dug u Registru novčanih kazni u iznosu od 22.331,25 KM.

Vozilo je privremeno oduzeto zbog bojazni da će vozač nastaviti sa činjenjem prekršaja, a protiv istog nadležnom sudu biće podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

Policijski službenici Policijske stanice Šipovo 25. maja 2026. godine od lica S.S. iz Šipova privremeno su oduzeli putnički automobil marke pežo nakon što je utvrđeno da isti upravlja neregistrovanim vozilom.

Izvršenim testiranjem kod istog utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu u količini od 2,76 g/kg, te je lišen slobode zbog počinjenog prekršaja iz člana 174. stav 2. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

Rusi ''udarili'' na avion u kojem je bio britanski ministar

Izvršenim provjerama utvrđeno je da je navedeno lice višestruki povratnik u činjenju prekršaja, te da isti ima dug u Registru novčanih kazni u iznosu od 2.940,25 KM.

Vozilo je privremeno oduzeto zbog bojazni da će lice nastaviti sa činjenjem prekršaja, a protiv istog nadležnom sudu biće podnešen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

