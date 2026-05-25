Švajcarski voz stigao u Banjaluku

Kompanija "Željeznice Republike Srpske" bila je domaćin međunarodnom turističkom vozu "ZRT" iz Švajcarske u okviru obilaska jugoistočnog dijela Evrope.
Lokomotiva “Željeznica Republike Srpske” prevozila je švajcarsku kompoziciju sa četiri vagona i vagon restoranom, u kojem se nalazilo 80 putnika, kroz teritoriju Srpske, od Volinja iz Hrvatske, preko Dobrljina, Novog Grada, Doboja i Banjaluke.
"`Željeznice Republike Srpske` dolaskom švajcarskog turističkog voza prepoznate su kao siguran i značajan partner na evropskoj mapi atraktivnih turističkih destinacija. Pokazana je spremnost i mogućnosti željezničke infrastrukture, kao i profesionalan pristup željezničkog osoblja u ispunjavanju visokih standarda međunarododnih operatera", navode iz ove kompanije.
Saobraćanje posebnog turističkog voza iz Švajcarske kroz područje balkanskih zemalja, “Željeznice Republike Srpske” realizovale su u saradnji sa kolegama iz “HŽ putnički prevoz” i “Željeznicama FBiH”, prenosi "Srna".
