Da li će novi sistem mjerenja visine riješiti problem nadvožnjaka kod GOB-a?

Međutim na tom dijelu još uvijek se ne misli na pješake koji svakodnevno prolaze tom trasom. Ispitali smo kakvo je stanje i koliko je zapravo efikasan novi sistem.

Gradska uprava Banjaluka prije nekoliko sedmica pohvalila se novim rješenjem za nadvožnjak kod Gradskog olimpijskog bazena, postavljen je sistem preventivne kontrole visine.

Kako navode na ovoj lokaciji su se često dešavale saobraćajne nezgode sa svim vrstama materijalnih šteta, ali nažalost i sa smrtnim ishodom. Struka smatra da postavljeni graničnici nisu rješenje.

"Ovim projektom što je odjeljenje za saobraćaj uradilo, samo je 10% od nekog rješenja", rekao je za ATV Milenko Jaćimović, stručnjak za bezbjednost saobraćaja, i dodao:

"Ovo je samo dobar marketing, ali u krucijalno ne rješava probleme kada je u pitanju bezbjednost pješaka, biciklista, ali i odvijanje putničkog saobraćaja".

Cilj implementacije graničnika je bezbjednost svih učesnika u saobraćaju na visokom nivou, kako nam je navedeno u saopštenju. Međutim zaboravljeni su pješaci i biciklisti koji svakodnevno prolaze ovo trasom.

Ukoliko ste pješak na ovoj dionici puta, još uvijek bez adekvatne zaštite, trotoar vodi do samog nadvožnjaka gdje i prestaje, te su građani primorani da se kreću uz samu saobraćajnicu.

U saopštenju koje nam je Gradska uprava Banjaluka dostavila dobili smo odgovor na samo jedno pitanje od tri, a tiče se učinkovitosti postavljenih graničnika. Na pitanje koliko je uloženo u ovaj projekat i po čijem projektu je rađeno, nismo dobili odgovor.

"Objekat na ovoj dionici je izuzetno učinkovit, jer, i pored vertikalne saobraćajne signalizacije koja je postavljena sa obje strane, koja je nedvosmisleno ukazivala na visinu (2,20 metra) slobodnog prolaza, nezgode su se događale, te je odlučeno da se dodatno vozači motornih vozila upozore na visinu dozvoljenog prolaza, na način koji kod prekoračenja dozvoljene visine upozorava vozača putem graničnika, koji stoje sa obe strane", rekli su nam u GU Banjaluka.

Stručnjak za bezbjednost u saobraćaju ističe da na lokaciji postoje tri ključna problema, širina saobraćajnih traka, trotoar i kritična visina za privredna vozila.

"Na toj mikro lokaciji trebalo bi izvršiti krucijalnu i temeljitu rekonstrukciju same pruge preko kolovoza i dovesti u određenu visinu samog prolaz i širinu samog kolovoz, da bi omogućio i ne smetan prolaz vozila odgovarajuće visine, ali i pješaka i biciklista koji koriste tu komunikaciju", rekao je Jaćimović.

U posljednjih par godina u ovom dijelu grada izgrađeno je mnogo stambenih objekata. I zbog toga je nužno izaći na teren i izvršiti analizu i pronaći idejno rješenje kako bi se svi učesnici u saobraćaju osjećali bezbjedno.