Miroslav Janković upozorio na opasan problem u Banjaluci

V.d. direktora "Puteva Republike Srpske" Miroslav Janković, upozorio je na opasan problem u najvećem gradu Republike Srpske, a koji se tiče kružnih tokova.

Govoreći o kružnim raskrsnicama na istočnom tranzitu u Banjaluci, on je rekao da kružni tokovi sami po sebi mogu ubrzati saobraćaj, ali samo ako su urađeni na osnovu kvalitetnih analiza i u skladu sa tehničkim propisima.

On je kao poseban problem izdvojio pješački saobraćaj kod kružnog toka kod "Merkatora", navodeći da tehnički propisi ne predviđaju kretanje pješaka u nivou na raskrsnicama sa dvije trake u oba smjera.

Janković je istakao da su "Putevi" sa gradom Banjaluka potpisali sporazum za taj kružni tok, te da je grad bio u obavezi uraditi projektnu dokumentaciju i izabrati izvođača radova, ali da pitanje pješaka nije riješeno na dobar način.

"Taj pješački saobraćaj bi trebao da bude denivelisan. Dakle, ili izdignut iznad kolovoza ili spušten ispod", rekao je Janković.

On je ukazao da je sličan problem i kod kružnog toka kod "Audija", gdje je prvobitno, prema ugovoru sa gradom Banjaluka, bila planirana pasarela ili pothodnik, ali da se kasnije utvrdilo da to Grad nije uvrstio u ugovor.

"Mi tražimo tehnička rješenja kako bi prevazišli taj problem", naveo je Janković u podkastu "Srne".

Pasarela moguće rješenje za veću bezbjednost pješaka na istočnom tranzitu

On je istakao da "Putevi Republike Srpske" već razrađuju rješenja za regulisanje pješačkog saobraćaja na istočnom tranzitu, te izrazio očekivanje da će postojati saradnja sa Gradom Banjaluka u čijoj je nadležnosti to pitanje.

Janković je upozorio da na tom dijelu istočnog tranzita dnevno saobraća 25.000 vozila, zbog čega je neophodno povećati bezbjednost pješaka.

"Svakih šest-sedam mjeseci u toku godine se dešava na tom dijelu saobraćajna nezgoda, konfliktna sa pješakom i vozilom. Pasarelom ili pothodnikom to bi bilo potpuno neutralisano", naveo je Janković.