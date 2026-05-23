Umro sin Danijela Kolmana: Imao je svega 14 godina

Dječja internet zvijezda i kreator popularnog edukativnog programa Danijel Kolman, poznat kao Dani Go, oglasio se na Instagramu i saopštio potresnu vijest da je njegov 14-godišnji sin Ajzak preminuo nakon borbe sa rakom usne duplje u trećem stadijumu.

Kolman je opisao bol koji osjeća nakon gubitka sina, ističući da je Ajzak tokom života pokazivao nevjerovatnu snagu uprkos teškoj bolesti.

"O moj slatki dječače. Toliko toga želim da kažem, ali još ne znam kako. Već mi jako nedostaješ i bol u mom srcu je veći nego što mogu da podnesem. Ali gledajući hiljade fotografija i snimaka ove nedjelje, ispunjen sam i ogromnim ponosom. Tvojih 14 godina bilo je puno izazova, ali si ih sve savladao nevjerovatnom snagom i nekako si zadržao svoju prepoznatljivu radost uprkos svemu. Imao si poseban sjaj, Ajzaku! Sjećanje na to koliko si bio voljen i koliko je tvoj život bio ispunjen mi daje utjehu. Biti tvoj otac bila je najveća čast u životu. Ponosan sam na tebe i voljeću te zauvijek. Počivaj mirno, sine", napisao je Danijel.

Kolman je ranije otkrio da je njegov sin bolovao od Fanconijeve anemije, rijetkog nasljednog oboljenja koje utiče na koštanu srž i povećava rizik od razvoja malignih bolesti.

Tokom liječenja otkriveni su i dodatni zdravstveni problemi, uključujući promjene na mozgu i neurološke komplikacije.

