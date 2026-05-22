Nuči otkrio dosad nepoznat detalj o Vojažu i Breskvici

Igor Panić – Nuči, talentovani muzičar, u šou Goce Tržan otkrio je neke zanimljive detalje koji se tiču Breskvice i Vojaža.

Pre nego što je postao izvođač, bavio se video produkcijom, ali muzika je dio njegovog života još od osnovne škole, kada je odlazio u studio i pisao pjesme.

Ljubav prema fotografiji i videu dovela ga je do Generacije Zed, a Nuči ističe kako je upravo to bila savršena polazna tačka u trenutku nastanka novog labela, kada je bio potreban neko ko će raditi video produkciju:

"Sve prve spotove Vojaža, Breskvice, radili smo moj brat Marko i ja", otkrio je Nuči, prenosi "Blic".