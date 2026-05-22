Jedan od omiljenih pjevača iz Zvezda Granda dobio dijete

Autor:

ATV
22.05.2026 16:49

Јоца Стефановић пјевач из Србије
Foto: Screenshot / YouTube

Žena pjevača Joce Stefanovića, Iva Bojanović, porodila se i na svijet je donijela sina. Ponosni roditelji su nasljedniku dali ime Vukan.

Inače, Iva iz prethodne veze već ima dvoje djece, a pjevaču je ovo prvo dijete.

Na mrežama uveliko pristižu čestitke: "Bravo mama", pisalo je na jednoj objavi.

Značenje imena Vukan

Muško ime Vukan je staro srpsko i staroslovensko ime čije je osnovno značenje "izvedeno od riječi vuk" (životinja), a u prenesenom smislu označava zaštitnika, neustrašivog borca i onoga ko je spreman da sačuva druge.

Porijeklo: Ime potiče od staroslovenske riječi za životinju vuk, što u istorijskom kontekstu vuče korijen i iz riječi sa značenjem "derikoža".

Istorijski značaj: Ime je duboko ukorijenjeno u srpskoj tradiciji. Najpoznatiji istorijski nosilac ovog imena bio je veliki župan Vukan Nemanjić, najstariji sin Stefana Nemanje i brat Svetog Save.

"Uopšte me ne hvata panika"

Pjevač je nedavno priznao da je spreman za izazove koje donosi očinstvo i da jedva čeka da se ostvari u novoj ulozi, iako mu je prvi susret sa bebom još uvijek nepoznanica.

"Uopšte me ne hvata panika, baš se radujem i jedva čekam. Spremam se da ne spavam, to znam sigurno. Jedino me malo plaši mijenjanje pelena, ali vjerujem da će i to brzo ući u rutinu. Taj prvi susret... malo mi je nepoznanica", rekao je, prenosi "Blic".

