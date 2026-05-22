Bivša misica pronađena mrtva

Smrt Tviše Šarme, koja se dogodila 12. maja u gradu Bopal, izazvala je veliku medijsku pažnju i svakodnevno puni naslovnice, piše BBC.

Ova 33-godišnja manekenka i glumica bila je u braku tek pet mjeseci s advokatom Samartom Singom kada je pronađena mrtva u njihovom domu. Tvišini roditelji i braća tvrde da su je Sing i njegova majka, penzionisani sudija Giribala Sing, zlostavljali zbog zahtjeva za mirazom te da je ubijena.

Sa druge strane, Giribala Sing nazvala je optužbe "neosnovanim" i ustvrdila da je Tviša imala psihičkih problema te da je izvršila samoubistvo.

Policija je pokrenula istragu zbog smrti povezane sa mirazom i ispituje da li je riječ o ubistvu ili samoubistvu. Samart Sing je trenutno u bjekstvu, a za informacijama koje bi dovele do njegovog hapšenja raspisana je novčana nagrada.

#CCTV footage related to the suspicious death of model and actress #Twisha Sharma (31) in #Bhopal surfaced on Monday. The footage allegedly shows her going to the terrace of the house shortly before her death. pic.twitter.com/PSmhtFZdg4 — Bhaskar English (@BhaskarEnglish_) May 19, 2026

Sud je odbio njegov zahtjev za kauciju i naložio mu da se preda do 23. maja. Njegovoj majci odobrena je zaštita od hapšenja uz kauciju.

Slučaj je dodatno privukao pažnju jer je Giribala Sing bivši sudija, dok je Tviša bila poznato lice u indijskoj javnosti. Osvojila je titulu Mis Pune 2012. godine, radila u reklamama, glumila u regionalnim filmovima i kasnije se bavila marketingom. Prijatelji je opisuju kao ambicioznu i vedru osobu.

Porodica Šarma tvrdi da su problemi počeli ubrzo nakon vjenčanja krajem 2025. godine. Navode da su Singovi stalno kritikovali visinu miraza i organizaciju vjenčanja.

Posebno težak sukob navodno je izbio kada je Tviša zatrudnila. Njeni roditelji tvrde da su muž i svekrva sumnjali da dijete nije njegovo i da su je prisilili na abortus početkom maja. Sing sve optužbe odbacuje i tvrdi da Tviša nije željela djecu.

Dodatni šok izazvale su poruke koje je Tviša slala porodici preko društvenih mreža. U jednoj od njih napisala je: "Moj život je živi pakao".

Njena porodica tvrdi da je posljednji razgovor sa njom prekinut iznenada u noći kada je umrla, nakon čega im je svekrva javila: "Nema je više".

Prva obdukcija pokazala je da je smrt nastupila vješanjem, ali su zabilježene i povrede nastale prije smrti. Porodica je zbog toga tražila novu obdukciju i odbija kremaciju dok se slučaj potpuno ne rasvijetli.

Slučaj je izazvao burne reakcije širom Indije, a na društvenim mrežama pokrenuta je kampanja "Pravda za Tvišu Šarmu". Otac preminule tvrdi da moćni ljudi pokušavaju da utiču na istragu i poručuje da porodica neće odustati dok pravda za njegovu kćerku ne bude zadovoljena.

Vlada savezne države Madja Pradeš saopštila je da će istragu preuzeti Centralni istražni biro (CBI).