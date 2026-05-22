Rubio: Vašington spreman da posreduje u pregovorima između Moskve i Kijeva

22.05.2026 16:26

Foto: Tanjug/AP

SAD su spremne da nastave da posreduju u mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio.

"Spremni smo da nastavimo da igramo tu ulogu. Ako vidimo priliku da organizujemo razgovore koji su produktivni i koji imaju šansu da budu plodonosni, spremni smo da preuzmemo tu ulogu. Trenutno nema takvih razgovora, ali se nadamo da će se to promijeniti", rekao je Rubio novinarima.

Prema njegovim riječima, sukob Rusije i Ukrajine se neće završiti vojnom pobjedom ni za Moskvu ni za Kijev, "barem ne kako se vojne pobjede tradicionalno definišu".

On je naglasio da Vašington nije zainteresovan za beskrajne diskusije o rješavanju krize koje ne vode do rezultata.

"Takođe nismo zainteresovani da se upuštamo u beskrajni ciklus sastanaka koji ne vode ničemu", zaključio je Rubio.

(SRNA)

