Mogu li ubice guma stati u kraj vozačima samoubicama

U komentarima na portalima i na društvenim mrežama građani glasno traže jedno radikalno rješenje: ugradnju takozvanih ubica guma na svim isključenjima.

Hronika Teška nesreća u BiH: Tri osobe završile u bolnici nakon sudara

Ispituje se da li su mehaničke bodlje spas za srpske puteve ili opasna zamka i šta o tome kažu stručnjaci.

Nakon stravične nesreće kod Rume (petlja Hrtkovci) u kojoj je poginulo četvoro mladih i bizarnog niza od preko deset incidenata koji su uslijedili za samo nekoliko dana - od šlepera kod Dobanovaca do alarmiranja vozača preko razglasa u tunelu Laz - u Srbiji vlada svojevrsna "epidemija" vožnje u suprotnom smjeru.

U potrazi za ekspresnim rješenjem, javnost se okrenula brutalnoj automatici. Prijedlog je jednostavan: postaviti trajne mehaničke barijere sa šiljcima na svim uključenjima i isključenjima sa auto-puteva.

Kako zapravo rade ubice guma

U kontekstu javnog saobraćaja, ubice guma nisu prenosive policijske bodlje, već trajne, jednosmjerne mehaničke barijere ugrađene u sam kolovoz.

Region Muškarac u Hrvatskoj ostao bez 16.000 evra zbog lažnog SMS-a

Princip njihovog rada zasniva se na fizici i uglu pod kojim su metalni zupci postavljeni:

Pravi smjer: Kada vozilo prelazi preko njih u dozvoljenom smjeru, težina točkova jednostavno "pogura" šiljke nadole u nivo asfalta. Vozilo prolazi bez ikakvog oštećenja.

Kontra smjer: Ako vozač naiđe sa pogrešne strane, šiljci ostaju fiksirani i usmjereni pravo u gume. Pod težinom vozila, oni momentalno buše sve četiri gume, onesposobljavajući automobil da nastavi kretanje i razvije opasne brzine.

Zagovornici ove ideje na mrežama poručuju: "Bolje uništene gume, nego uništeni životi".

Druga strana medalje: Zašto struka oklijeva

Iako na papiru zvuči savršeno, saobraćajni stručnjaci upozoravaju da ovo radikalno rješenje nosi ogromne bezbjednosne, logističke i pravne rizike.

Scena Sloba Vasić napustio psihijatriju: Supruga se ne odvaja od njega

Kada automobilu pri brzini od 50 ili 60 kilometara na čas u sekundi puknu sve četiri gume, vozilo može da se zanese, prevrne na krov ili udari u savjesne vozače koji se pravilno isključuju sa auto-puta. Takođe, ove barijere predstavljaju opasnost za motocikliste, čak i kada se kreću u pravom smjeru, ukoliko dođe do kvara na oprugama mehanizma.

Prema riječima Damira Okanovića iz Komiteta za bezbjednost saobraćaja, samo jedan argument je dovoljan da se ubice guma ne nađu na auto-putevima.

"U slučajevima teških saobraćajnih nesreća, legalno je da vozila hitnih službi priđu iz kontra smjera kada je ta dionica puta zatvorena od strane policije. To ne bi bilo moguće kada bi postojali ovi šiljci", objašnjava.

Kako dodaje, drugi faktor su vremenski uslovi. Snijeg, led, blato i putna rizla tokom zime lako mogu da blokiraju mehaničke zupce u gornjem položaju.

"Ovo rješenje zvuči dosta moćno i efikasno, ali treba imati na umu da, ukoliko je neko riješen da uđe u kontra smjer, ući će u regularan smjer, a zatim se okrenuti nazad i ne postoji mera koja će 100 posto da riješi takve slučajeve. Međutim, za one koji uđu u kontra smjer slučajno, efikasno rješenje je agresivna saobraćajna signalizacija", pojašnjava Okanović.

BiH SNSD predao prijavu CIK-u

Prema njegovim riječima, problematično je što sam sistem uzbunjivanja u praksi ne funkcioniše dovoljno brzo.

"Skoro sam i lično bio svjedok da je sistem obavještavanja putem hitnih poruka na radiju Beograd 202 kasnio pola sata. To se ne bi smjelo dešavati. Maksimalno vrijeme moralo bi biti 60-ak sekundi", navodi Okanović.

Činjenica je da su mehanički šiljci dio svakodnevnice samo u specifičnim okolnostima, pa ih tako u Americi koriste na aerodromima, rent-a-kar parkinzima i u privatnim garažama. U zemljama poput Ujedinjenih Arapskih Emirata ubice guma se primjenjuju na ulazima u luksuzne hotelske komplekse, vladine zgrade i oko naftnih postrojenja. U Rusiji se pak mogu vidjeti na obezbijeđenim pružnim prelazima.

"Srpski rulet" i opklade opasne po život

Dok laička javnost rješenje vidi u mehanici koja na snimcima djeluje jednostavno i efikasno, struka apeluje na sistemska rješenja.

Mjere koje bi uticale na suzbijanju pojave vožnje u kontra smjeru morale bi biti predmet veće javne diskusije, kaže profesor Saobraćajnog fakulteta u penziji Milan Vujanić.

Srbija Supruga Aleksandra Nešovića Baje objavila dirljivu poruku

"Vožnjom u kontra smjeru stavlja se na kocku i tuđi život, a ne samo sopstveni, tako da jesam za kažnjavanje, ali svrha kazne je da ona bude preventivna, represivna, edukativna i jednaka za sve. Na primjer, zabrana upravljanja vozilom jednako boli one sa plićim ili dubljim džepom", navodi profesor.

Kao dobar primjer, Vujanić se osvrće na Švajcarsku gdje je kazna proporcionalna primanjima.

"Važno je da kazna odgovara djelu, prekršiocu i njegovim primanjima, a nisam siguran da rješenje kao što su mehanički šiljci jednako pogađa sve vozače. Prije takve mjere svakako je neophodna šira javna diskusija i da se dobro promisli gde bi oni bili postavljeni, te da se na sva zvona saopšti gdje se tačno nalaze kako bi njihov efekat imao smisla", zaključuje.

Umjesto bodlji - "digitalni zid"

Evropske zemlje poput Austrije i Njemačke svjesno su odbacile mehaničke šiljke na javnim putevima. Umjesto toga, ove dvije zemlje su razvile kombinaciju vizuelne psihologije, napredne senzorske tehnologije i vještačke inteligencije (AI).

Ekonomija Drastične promjene cijena trešanja na banjalučkoj Tržnici

Naime, velika crna šaka na fluorescentno žutoj pozadini i znak "Stop" kakve možemo vidjeti i na našim auto-putevima zapravo je potekao iz Austrije.

Iako izmišljen još prije 20-ak godina, danas je on nadograđen automatizovanim sistemom detekcije.

Kako sistem radi u Austriji:

Na kritičnim petljama u asfalt su ugrađene induktivne petlje (senzori), a iznad njih su postavljene termovizijske kamere.

Kada senzor i kamera detektuju vozilo koje se kreće u pogrešnom smjeru, sistem u roku od nekoliko sekundi automatski aktivira žute blinkere na samoj tabli sa šakom, istovremeno pali crveni signal na semaforu na rampi i šalje hitan alarm u centralu ASFINAG-a koja preko radio stanica prekida program i upozorava ostale vozače.

Pametni znaci i "Klaud" tehnologija

Njemačka svake godine beleži između 1.800 i 2.000 izvještaja o vozačima u kontra smjeru koje oni zvanično zovu Geisterfahrer - vozači duhovi.

Njihov sistem na putevima se bazira na lokalnim radarskim detektorima na samim petljama. Kada radar "uhvati" auto u kontra smjeru, na rampi se pale snažna stroboskopska svjetla koja u kombinaciji sa znakom za zabranjen smjer pokušavaju da trgnu vozača iz rasijanosti.

Paralelno s tim, softver u "oblaku" integrisan je u fabričke navigacije novijih automobila. Ako vozač pogriješi traku, sistem ga u roku od nekoliko sekundi glasovno upozorava, ali istovremeno šalje hitan alarm na ekrane svih ostalih vozača u krugu od par kilometara.

Košarka Obradović na izlaznim vratima Zvezde, evo ko bi mogao da ga zamijeni

Javno emitovanje upozorenja putem razglasa kakvo je primijenjeno prije nekoliko dana tokom incidenta na auto-putu "Miloš Veliki" kada su čak dva vozača u isto vrijeme vozila u kontra smjeru, pokazatelj su da radikalna rješenja poput ubica guma možda mogu biti izbjegnuta.

Međutim, stručnjaci su saglasni da je neophodno sistemsko rješenje jer na srpskom ruletu u kontra smjeru, ulog su postali tuđi životi, piše "Blic".