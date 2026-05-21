Kada je pravo vrijeme za veliki servis na automobilu

Mnogi vozači veliki servis na automobilu odgađaju sve dok se ne pojave prvi ozbiljniji problemi, ali mehaničari upozoravaju da takva odluka često vodi ka skupim kvarovima i još skupljim popravkama.
Iako proizvođači automobila propisuju određene servisne intervale, stručnjaci ističu da stvarni uslovi vožnje imaju mnogo veći uticaj na stanje vozila nego same fabričke preporuke.
Prema preporukama servisera, veliki servis bi u većini slučajeva trebalo raditi između 60.000 i 100.000 pređenih kilometara ili svakih četiri do pet godina, čak i ako automobil nije prešao toliku kilometražu.
Razlog za raniji servis krije se u svakodnevnim uslovima vožnje — gradskim gužvama, čestim kratkim relacijama, lošijem gorivu, prašini i opterećenju motora tokom vožnje.
Mnogi vozači misle da veliki servis podrazumijeva samo zamjenu ulja, ali riječ je o mnogo ozbiljnijem zahvatu koji uključuje pregled i zamjenu ključnih dijelova motora.
Veliki servis najčešće obuhvata zamjenu:
Posebno važnu ulogu ima zupčasti remen, jer njegovo pucanje može izazvati ozbiljno oštećenje motora, a popravka u nekim slučajevima košta više nego sam automobil.
Zbog toga serviseri preporučuju da se prilikom zamjene zupčastog remena odmah promijene i vodena pumpa, roleri i natezači, pošto se svi ti dijelovi skidaju tokom istog zahvata.
Mehaničari upozoravaju da je, osim velikog servisa, jednako važan i redovan mali servis koji bi trebalo raditi jednom godišnje ili na svakih 10.000 do 15.000 kilometara.
Mali servis obično uključuje:
Redovno održavanje omogućava motoru da radi pravilno, smanjuje potrošnju goriva i produžava vijek trajanja automobila.
Automobil često i sam upozorava da mu je potreban servis, ali mnogi vozači ignorišu prve simptome.
Među najčešćim znakovima su:
Stručnjaci ističu da kilometraža nije jedini važan faktor, jer dijelovi propadaju i kada se automobil rijetko koristi.
Guma na zupčastom remenu vremenom stari, tečnosti gube svoja svojstva, a zaptivke se isušuju, zbog čega servis treba raditi i prema starosti vozila, a ne samo prema broju pređenih kilometara.
Serviseri poručuju da redovno održavanje automobila nije bacanje novca, već ulaganje u bezbjednost, pouzdanost i dug vijek trajanja vozila.
Automobil koji se redovno servisira troši manje goriva, rjeđe se kvari i zadržava veću vrijednost prilikom prodaje. prenosi Dnevno.
