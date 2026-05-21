Logo
Large banner

Kada je pravo vrijeme za veliki servis na automobilu

Autor:

ATV
21.05.2026 17:19

Komentari:

0
Аутомеханичар поправља ауто.
Foto: Pexels

Mnogi vozači veliki servis na automobilu odgađaju sve dok se ne pojave prvi ozbiljniji problemi, ali mehaničari upozoravaju da takva odluka često vodi ka skupim kvarovima i još skupljim popravkama.

Iako proizvođači automobila propisuju određene servisne intervale, stručnjaci ističu da stvarni uslovi vožnje imaju mnogo veći uticaj na stanje vozila nego same fabričke preporuke.

Александар Нешовић Баја

Srbija

Iskopano bure: Sumnja se da je u njemu tijelo Aleksandra Nešovića Baje

Kada je pravo vrijeme za veliki servis

Prema preporukama servisera, veliki servis bi u većini slučajeva trebalo raditi između 60.000 i 100.000 pređenih kilometara ili svakih četiri do pet godina, čak i ako automobil nije prešao toliku kilometražu.

Razlog za raniji servis krije se u svakodnevnim uslovima vožnje — gradskim gužvama, čestim kratkim relacijama, lošijem gorivu, prašini i opterećenju motora tokom vožnje.

Mnogi vozači misle da veliki servis podrazumijeva samo zamjenu ulja, ali riječ je o mnogo ozbiljnijem zahvatu koji uključuje pregled i zamjenu ključnih dijelova motora.

хапшење, лисице

Hronika

Državljanin BiH uhapšen u Hrvatskoj: Pronađena droga ispod zadnjeg sjedišta automobila

Koji dijelovi se mijenjaju tokom velikog servisa

Veliki servis najčešće obuhvata zamjenu:

  • zupčastog remena ili lanca
  • natezača i rolera
  • vodene pumpe
  • pomoćnih kaiševa
  • rashladne tečnosti

Posebno važnu ulogu ima zupčasti remen, jer njegovo pucanje može izazvati ozbiljno oštećenje motora, a popravka u nekim slučajevima košta više nego sam automobil.

Zbog toga serviseri preporučuju da se prilikom zamjene zupčastog remena odmah promijene i vodena pumpa, roleri i natezači, pošto se svi ti dijelovi skidaju tokom istog zahvata.

СНСД

Banja Luka

Počela sjednica Glavnog odbora SNSD-a u Banjaluci

Ne zaboravite ni mali servis

Mehaničari upozoravaju da je, osim velikog servisa, jednako važan i redovan mali servis koji bi trebalo raditi jednom godišnje ili na svakih 10.000 do 15.000 kilometara.

Mali servis obično uključuje:

  • zamjenu motornog ulja
  • filtera ulja
  • filtera vazduha
  • filtera goriva
  • pregled svjećica
  • kontrolu kočione i rashladne tečnosti

Redovno održavanje omogućava motoru da radi pravilno, smanjuje potrošnju goriva i produžava vijek trajanja automobila.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Smrt banjalučkih beba - tragedija kada je svijet položio ispit iz okrutnosti

Znakovi da je servis hitno potreban

Automobil često i sam upozorava da mu je potreban servis, ali mnogi vozači ignorišu prve simptome.

Među najčešćim znakovima su:

  • glasniji rad motora
  • vibracije tokom vožnje
  • neobični zvukovi pri ubrzanju ili kočenju
  • povećana potrošnja goriva
  • rast temperature motora

Stručnjaci ističu da kilometraža nije jedini važan faktor, jer dijelovi propadaju i kada se automobil rijetko koristi.

hitna pomoc

Svijet

Djevojčica preminula u automobilu od toplotnog udara, otac zaboravio na nju: Užas u Španiji

Guma na zupčastom remenu vremenom stari, tečnosti gube svoja svojstva, a zaptivke se isušuju, zbog čega servis treba raditi i prema starosti vozila, a ne samo prema broju pređenih kilometara.

Servis nije trošak nego ulaganje

Serviseri poručuju da redovno održavanje automobila nije bacanje novca, već ulaganje u bezbjednost, pouzdanost i dug vijek trajanja vozila.

Туча у центру Бањалуке

Hronika

Drama u centru Banjaluke: Tuču muškaraca snimali prolaznici

Automobil koji se redovno servisira troši manje goriva, rjeđe se kvari i zadržava veću vrijednost prilikom prodaje. prenosi Dnevno.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Automobil

veliki servis na automobilu

kvar na autu

Automehaničar

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Обустава саобраћаја у Борику

Banja Luka

Policija reguliše saobraćaj u banjalučkom naselju

2 h

1
Попуњене квоте за подстицаје производње електричне енергије из обновљивих извора

Ekonomija

Popunjene kvote za podsticaje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora

2 h

0
Даријо Корићанац Бањалучанин нестао на подручју Влашића код Травника

Društvo

Brat nestalog Banjalučanina iznio sumnje: Molim se Bogu

2 h

0
Бјелоруски председник Александар Лукашенко говори официрима како присуствује заједничким нуклеарним вјежбама које одржавају руске и бјелоруске оружане снаге у Асиповичком округу Белорусије, четвртак, 21. мај 2026.

Svijet

Lukašenko demantovao Zelenskog: Bjelorusija se ne uključuje u sukob

2 h

0

Više iz rubrike

ауто точак дизалица

Auto-moto

Kinezi imaju rješenje: Kada vam pukne guma, neće vam trebati dizalica

3 d

0
Тојота ауто хибрид возило

Auto-moto

Hoće da zabrane kineske automobile, a sami koriste djelove iz Kine

3 d

0
Аутомобил

Auto-moto

Da li ste znali za dugme u autu koje ljeti brže hladi kabinu i štedi gorivo?

4 d

0
Не гасите аутомобил док клима још ради: Правило од 2 минута може вас спасити великог проблема

Auto-moto

Ne gasite automobil dok klima još radi: Pravilo od 2 minuta može vas spasiti velikog problema

1 sedm

0

  • Najnovije

18

45

Iran planirao niz napada u Njemačkoj: Podignute optužnice protiv dvojice muškaraca

18

30

Stručnjaci upozoravaju: Hiljade ljudi u riziku od ebole, svijet vidi samo ''vrh ledenog brijega''

18

29

"Snaga SNSD-a ogleda se u ozbiljnosti rada i čvrstoj organizaciji"

18

15

Forenzičari pokušavaju da otvore zabetonirano bure: Sumnja se da je u njemu tijelo Aleksandra Nešovića Baje

18

12

Nesvakidašnja sreća u Hercegovini: Trojica braće istog dana postali d‌jedovi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner